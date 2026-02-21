Степашин оценил вероятность проведения президентских выборов на Украине

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президентские выборы на Украине могут пройти лишь после того, как будет подписан мирный договор, сейчас выборы для Владимира Зеленского - это смерть, заявил РИА Новости бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.