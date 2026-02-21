Рейтинг@Mail.ru
Степашин оценил вероятность проведения президентских выборов на Украине - РИА Новости, 21.02.2026
00:40 21.02.2026 (обновлено: 00:42 21.02.2026)
Степашин оценил вероятность проведения президентских выборов на Украине
Степашин оценил вероятность проведения президентских выборов на Украине - РИА Новости, 21.02.2026
Степашин оценил вероятность проведения президентских выборов на Украине
Президентские выборы на Украине могут пройти лишь после того, как будет подписан мирный договор, сейчас выборы для Владимира Зеленского - это смерть, заявил РИА РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T00:40:00+03:00
2026-02-21T00:42:00+03:00
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президентские выборы на Украине могут пройти лишь после того, как будет подписан мирный договор, сейчас выборы для Владимира Зеленского - это смерть, заявил РИА Новости бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.
"Во-первых, выборы (на Украине - ред.) могут пройти только тогда, когда будет подписан мирный договор. Сейчас никаких выборов не будет. Для Зеленского выборы - это политическая, и не только политическая, смерть, он это прекрасно понимает", - сказал Степашин.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции с Марком Рютте в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Сальдо назвал слова Зеленского о выборах на Украине фарсом
13 февраля, 10:29
 
