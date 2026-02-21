https://ria.ru/20260221/vybory-2075905066.html
Степашин оценил вероятность проведения президентских выборов на Украине
Степашин оценил вероятность проведения президентских выборов на Украине
Президентские выборы на Украине могут пройти лишь после того, как будет подписан мирный договор, сейчас выборы для Владимира Зеленского - это смерть, заявил РИА РИА Новости, 21.02.2026
Степашин оценил вероятность проведения президентских выборов на Украине
Степашин: выборы главы Украины могут пройти после подписания мирного договора