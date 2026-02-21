https://ria.ru/20260221/vvp-2075904726.html
Бессент спрогнозировал рост ВВП США в 2026 году
Бессент спрогнозировал рост ВВП США в 2026 году - РИА Новости, 21.02.2026
Бессент спрогнозировал рост ВВП США в 2026 году
Министр финансов США Скотт Бессент спрогнозировал рост американской экономики в 2026 году на 3,5% и инфляцию на уровне 2,2%. РИА Новости, 21.02.2026
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004868291_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_7efe914e73b86ce70a4de614cf85f05f.jpg
Бессент спрогнозировал рост ВВП США в 2026 году
Бессент спрогнозировал рост ВВП США на 3,5% в 2026 году