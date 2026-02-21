Рейтинг@Mail.ru
Бессент спрогнозировал рост ВВП США в 2026 году
00:36 21.02.2026
Бессент спрогнозировал рост ВВП США в 2026 году
Бессент спрогнозировал рост ВВП США в 2026 году
Министр финансов США Скотт Бессент спрогнозировал рост американской экономики в 2026 году на 3,5% и инфляцию на уровне 2,2%. РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T00:36:00+03:00
2026-02-21T00:36:00+03:00
экономика
сша
скотт бессент
https://ria.ru/20260120/ssha-2069169719.html
сша
экономика, сша, скотт бессент
Экономика, США, Скотт Бессент
Бессент спрогнозировал рост ВВП США в 2026 году

Бессент спрогнозировал рост ВВП США на 3,5% в 2026 году

Скотт Бессент
Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Скотт Бессент. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент спрогнозировал рост американской экономики в 2026 году на 3,5% и инфляцию на уровне 2,2%.
"Я считаю, что мы сможем обеспечить рост хотя бы на 3,5% в этом году и достичь инфляции на уровне 2,2%", - сказал министр в эфире телеканала Fox News.
Трамп рассказал о росте ВВП США
20 января, 22:16
Трамп рассказал о росте ВВП США
20 января, 22:16
 
