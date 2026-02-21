Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 150 раз
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:41 21.02.2026
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 150 раз
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 150 раз
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали Белгородскую область более чем 150 беспилотниками, при этом большая часть из этих атак пришлась на... РИА Новости, 21.02.2026
белгородская область
украина
грайворон
вячеслав гладков
происшествия
специальная военная операция на украине
белгородская область
украина
грайворон
белгородская область, украина, грайворон, вячеслав гладков, происшествия
Белгородская область, Украина, Грайворон, Вячеслав Гладков, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 150 раз

Гладков: ВСУ за сутки более 150 раз атаковали Белгородскую область

© Фото : U.S. Air Force photo by Senior Airman Lauren SilverthorneБеспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper
Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© Фото : U.S. Air Force photo by Senior Airman Lauren Silverthorne
Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 21 фев - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали Белгородскую область более чем 150 беспилотниками, при этом большая часть из этих атак пришлась на Грайворонский, Краснояружский и Шебекинский округа, три человека погибли, девять ранены, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 50 населенных пунктов в 11 округах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 19 снарядов и зафиксированы атаки 154 беспилотников, из них 64 сбиты и подавлены. За отчетный период различные повреждения выявлены в 16 частных домовладениях, инфраструктурном объекте, трех коммерческих и двух социальных объектах, административном здании, ангаре, двух предприятиях и 30 транспортных средствах.
Военнослужащие ведут огонь из зенитной установки ЗУ-23 и ПКМ - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
ПВО ночью уничтожила 77 украинских беспилотников
Вчера, 07:32
"В Грайворонском округе город Грайворон, посёлок Горьковский, сёла Безымено, Гора-Подол, Замостье, Косилово, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая, Почаево, Рождественка и Смородино подверглись 4 обстрелам с применением 7 боеприпасов и атакам 30 беспилотников, 4 из которых сбиты. В селе Почаево от ударов дронов по предприятию погиб один и ранены трое … В Краснояружском округе посёлки Красная Яруга и Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Илёк-Пеньковка и Колотиловка подверглись обстрелу с применением 6 боеприпасов и атакованы 44 беспилотниками, 14 из которых подавлены и сбиты", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском округе совершены атаки 8 беспилотников, 4 из которых подавлены и сбиты, ранен мужчина, Борисовский и Ракитянский округа атакованы 4 дронами. По словам главы области, по Валуйскому и Волоконовскому округам нанесены удары 21 БПЛА, 12 из которых подавлены и сбиты, над Ивнянским, Красногвардейским и Новооскольским округами сбиты 4 беспилотника самолётного типа.
"В Шебекинском округе по городу Шебекино, посёлку Маслова Пристань, сёлам Белянка, Графовка, Максимовка, Мешковое, Новая Таволжанка, Ржевка, хуторам Желобок и Факовка в ходе 2 ракетных обстрелов выпущено 6 боеприпасов и атакованы 43 беспилотниками, 26 из которых подавлены и сбиты. В Максимовском сельском поселении от ударов двух дронов по автомобилю погибли двое мужчин и ранены трое... В селе Графовка ранены боец "Орлана" и ещё один мужчина", - заявил Гладков.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введён режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Памятник дрону Баба Яга под Киевом - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Эксперт оценил стоимость уничтоженных дронов ВСУ "Баба-Яга"
Вчера, 08:13
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьУкраинаГрайворонВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
