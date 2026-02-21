ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 150 раз

БЕЛГОРОД, 21 фев - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали Белгородскую область более чем 150 беспилотниками, при этом большая часть из этих атак пришлась на Грайворонский, Краснояружский и Шебекинский округа, три человека погибли, девять ранены, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 50 населенных пунктов в 11 округах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 19 снарядов и зафиксированы атаки 154 беспилотников, из них 64 сбиты и подавлены. За отчетный период различные повреждения выявлены в 16 частных домовладениях, инфраструктурном объекте, трех коммерческих и двух социальных объектах, административном здании, ангаре, двух предприятиях и 30 транспортных средствах.
ПВО ночью уничтожила 77 украинских беспилотников
Вчера, 07:32
"В Грайворонском округе город Грайворон, посёлок Горьковский, сёла Безымено, Гора-Подол, Замостье, Косилово, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая, Почаево, Рождественка и Смородино подверглись 4 обстрелам с применением 7 боеприпасов и атакам 30 беспилотников, 4 из которых сбиты. В селе Почаево от ударов дронов по предприятию погиб один и ранены трое … В Краснояружском округе посёлки Красная Яруга и Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Илёк-Пеньковка и Колотиловка подверглись обстрелу с применением 6 боеприпасов и атакованы 44 беспилотниками, 14 из которых подавлены и сбиты", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском округе совершены атаки 8 беспилотников, 4 из которых подавлены и сбиты, ранен мужчина, Борисовский и Ракитянский округа атакованы 4 дронами. По словам главы области, по Валуйскому и Волоконовскому округам нанесены удары 21 БПЛА, 12 из которых подавлены и сбиты, над Ивнянским, Красногвардейским и Новооскольским округами сбиты 4 беспилотника самолётного типа.
"В Шебекинском округе по городу Шебекино, посёлку Маслова Пристань, сёлам Белянка, Графовка, Максимовка, Мешковое, Новая Таволжанка, Ржевка, хуторам Желобок и Факовка в ходе 2 ракетных обстрелов выпущено 6 боеприпасов и атакованы 43 беспилотниками, 26 из которых подавлены и сбиты. В Максимовском сельском поселении от ударов двух дронов по автомобилю погибли двое мужчин и ранены трое... В селе Графовка ранены боец "Орлана" и ещё один мужчина", - заявил Гладков.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введён режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.