ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 150 раз

БЕЛГОРОД, 21 фев - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали Белгородскую область более чем 150 беспилотниками, при этом большая часть из этих атак пришлась на Грайворонский, Краснояружский и Шебекинский округа, три человека погибли, девять ранены, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Он добавил, что в Белгородском округе совершены атаки 8 беспилотников, 4 из которых подавлены и сбиты, ранен мужчина, Борисовский и Ракитянский округа атакованы 4 дронами. По словам главы области, по Валуйскому и Волоконовскому округам нанесены удары 21 БПЛА, 12 из которых подавлены и сбиты, над Ивнянским, Красногвардейским и Новооскольским округами сбиты 4 беспилотника самолётного типа.