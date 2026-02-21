Рейтинг@Mail.ru
При ударе ВСУ по "Газели" в Белгородской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 21.02.2026
Специальная военная операция на Украине
 
12:19 21.02.2026
При ударе ВСУ по "Газели" в Белгородской области пострадал мирный житель
При ударе ВСУ по "Газели" в Белгородской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 21.02.2026
При ударе ВСУ по "Газели" в Белгородской области пострадал мирный житель
Украинский FPV-дрон нанес удар по "Газели" в Борисовском округе Белгородской области, ранен мирный житель, он в тяжелом состоянии, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T12:19:00+03:00
2026-02-21T12:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородская область
РИА Новости
2026
РИА Новости
Новости
в мире, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
При ударе ВСУ по "Газели" в Белгородской области пострадал мирный житель

При ударе дрона ВСУ по "Газели" в Белгородской области пострадал мирный житель

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Украинский FPV-дрон нанес удар по "Газели" в Борисовском округе Белгородской области, ранен мирный житель, он в тяжелом состоянии, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«
"Мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ. В Борисовском округе в хуторе Никольский FPV-дрон ударил по "Газели". Мужчину в тяжёлом состоянии с проникающим осколочным ранением грудной клетки бригада скорой доставила в Борисовскую ЦРБ. Необходимая медицинская помощь оказывается", - написал Гладков на платформе Max.
Губернатор добавил, что автомобиль повреждён.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
