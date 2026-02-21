https://ria.ru/20260221/vsu-2075953528.html
При ударе ВСУ по "Газели" в Белгородской области пострадал мирный житель
При ударе ВСУ по "Газели" в Белгородской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 21.02.2026
При ударе ВСУ по "Газели" в Белгородской области пострадал мирный житель
Украинский FPV-дрон нанес удар по "Газели" в Борисовском округе Белгородской области, ранен мирный житель, он в тяжелом состоянии, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 21.02.2026
специальная военная операция на украине
в мире
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородская область
При ударе ВСУ по "Газели" в Белгородской области пострадал мирный житель
