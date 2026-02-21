https://ria.ru/20260221/vsu-2075952826.html
ВСУ потеряли до 50 военных в зоне ответственности "Днепра"
ВСУ потеряли до 50 военных в зоне ответственности "Днепра"
ВСУ за сутки потеряли до 50 военных и гаубицу М777 производства США в зоне ответственности группировки войск "Днепр", сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 21.02.2026
ВСУ потеряли до 50 военных в зоне ответственности "Днепра"
Подразделения группировки "Днепр" за сутки уничтожили до 50 военных ВСУ