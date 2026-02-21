Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 50 военных в зоне ответственности "Днепра" - РИА Новости, 21.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:12 21.02.2026
ВСУ потеряли до 50 военных в зоне ответственности "Днепра"
ВСУ потеряли до 50 военных в зоне ответственности "Днепра" - РИА Новости, 21.02.2026
ВСУ потеряли до 50 военных в зоне ответственности "Днепра"
ВСУ за сутки потеряли до 50 военных и гаубицу М777 производства США в зоне ответственности группировки войск "Днепр", сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 21.02.2026
ВСУ потеряли до 50 военных в зоне ответственности "Днепра"

Подразделения группировки "Днепр" за сутки уничтожили до 50 военных ВСУ

Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 50 военных и гаубицу М777 производства США в зоне ответственности группировки войск "Днепр", сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Уничтожены до 50 военнослужащих, 15 автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, три станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Юльевка, Камышеваха, Григоровка Запорожской области и Антоновка Херсонской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
