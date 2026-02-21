https://ria.ru/20260221/vsu-2075939116.html
ВСУ атаковали Курскую область 21 раз за сутки
ВСУ атаковали Курскую область 21 раз за сутки - РИА Новости, 21.02.2026
ВСУ атаковали Курскую область 21 раз за сутки
ВСУ 21 раз за сутки атаковали из артиллерии отселённые приграничные районы Курской области, кроме того, над регионом было сбито 36 украинских беспилотников,... РИА Новости, 21.02.2026
ВСУ 21 раз за сутки атаковали приграничные районы Курской области