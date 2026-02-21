ВСУ атаковали Курскую область 21 раз за сутки

КУРСК, 21 фев - РИА Новости. ВСУ 21 раз за сутки атаковали из артиллерии отселённые приграничные районы Курской области, кроме того, над регионом было сбито 36 украинских беспилотников, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.