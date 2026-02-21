https://ria.ru/20260221/vsu-2075922100.html
Танки ВСУ вели огонь, прикрываясь жилыми домами в Гуляйполе
ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Украинские танки занимали позиции в жилой застройке и вели огонь, прикрываясь домами мирных жителей, в Гуляйполе в Запорожской области, рассказала РИА Новости беженка.
"Приезжали танки на улицу и в основном прятались за домами. Люди выходили и просили, чтобы они не стреляли, потому что сейчас постреляют и уедут, а потом сюда прилетит и разобьют дома. А они говорили: "Нам ваши курятники не нужны, мы землю защищаем", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что однажды танк занял позицию примерно в 30 метрах от ее двора.
Минобороны 27 декабря сообщило, что силы группировки "Восток" освободили населенный пункт Гуляйполе в Запорожской области
