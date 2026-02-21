https://ria.ru/20260221/vsu-2075920887.html
ВС России уничтожили казармы операторов БПЛА ВСУ в Сумской области
ВС России уничтожили казармы операторов БПЛА ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 21.02.2026
ВС России уничтожили казармы операторов БПЛА ВСУ в Сумской области
Российские войска поразили казармы операторов дронов ВСУ в районе Писаревки в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 21.02.2026
ВС России уничтожили казармы операторов БПЛА ВСУ в Сумской области
ВС РФ уничтожили казармы операторов БПЛА 225-го полка ВСУ в Сумской области
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Российские войска поразили казармы операторов дронов ВСУ в районе Писаревки в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Комбинированным ударом уничтожены казармы операторов БПЛА 225-го отдельного штурмового полка ВСУ
. Подтверждены потери среди личного состава", — рассказал собеседник агентства.
В числе прочих российские бойцы ликвидировали "медийных" боевиков, добавил он.
На этом участке фронта действуют подразделения группировки "Север". По данным Минобороны, за неделю противник потерял здесь более 1310 военных, четыре ББМ, 94 автомобиля, 12 орудий полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 24 склада боеприпасов и материальных средств.
Как подчеркивал президент Владимир Путин
, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Харьковской и Сумской областями
.