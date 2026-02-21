ВС России уничтожили казармы операторов БПЛА ВСУ в Сумской области

На этом участке фронта действуют подразделения группировки "Север". По данным Минобороны, за неделю противник потерял здесь более 1310 военных, четыре ББМ, 94 автомобиля, 12 орудий полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 24 склада боеприпасов и материальных средств.