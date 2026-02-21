https://ria.ru/20260221/vsu-2075911162.html
СМИ: командир ВСУ заявил, что на Украине считается постыдным быть в армии
СМИ: командир ВСУ заявил, что на Украине считается постыдным быть в армии - РИА Новости, 21.02.2026
СМИ: командир ВСУ заявил, что на Украине считается постыдным быть в армии
Командир батальона ВСУ заявил, что сейчас украинцы считают постыдным быть в рядах украинских войск, а не скрываться от армии, пишет британская газета Times. РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T02:27:00+03:00
2026-02-21T02:27:00+03:00
2026-02-21T02:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065613983_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bbf5812a0b212e4378484ebc651c17e7.jpg
https://ria.ru/20260220/vsu-2075895572.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065613983_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7bf21c5f9a3a3719177355154084bb4c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
СМИ: командир ВСУ заявил, что на Украине считается постыдным быть в армии
Times: командир ВСУ заявил, что на Украине уже считается постыдным быть в армии