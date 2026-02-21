https://ria.ru/20260221/vsu--2075968418.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Взрывы прогремели в субботу в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 21.02.2026
