Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:12 21.02.2026
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Взрывы прогремели в субботу в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 21.02.2026
специальная военная операция на украине
россия
херсон
херсонская область
валерий герасимов
вооруженные силы украины
в мире
россия
херсон
херсонская область
россия, херсон, херсонская область , валерий герасимов, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсон, Херсонская область , Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, В мире
© РИА НовостиФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости
Флаг Украины. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Взрывы прогремели в субботу в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа 2025 года заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонХерсонская областьВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
