Суд отклонил кассационную жалобу на приговор Шарлоту

САМАРА, 21 фев - РИА Новости. Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу на приговор певцу Эдуарду Шарлоту по делу о реабилитации нацизма и оскорблении верующих, сообщил РИА Новости его отец Валерий Шарлот.

Он добавил, что решение о повторной подаче жалобы пока не принято.

Самарский областной суд приговорил Шарлота к 5,5 годам колонии-поселения за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих. Изначально в отношении певца также были возбуждены уголовные дела, связанные с уничтожением документа и возбуждением ненависти. Позже прокуратура сообщила, что суд постановил перевести Шарлота из колонии-поселения в колонию общего режима из-за нарушений режимных требований и плохого влияния на других осужденных.