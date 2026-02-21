Рейтинг@Mail.ru
Суд отклонил кассационную жалобу на приговор Шарлоту - РИА Новости, 21.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:34 21.02.2026
https://ria.ru/20260221/vs-2075939930.html
Суд отклонил кассационную жалобу на приговор Шарлоту
Суд отклонил кассационную жалобу на приговор Шарлоту - РИА Новости, 21.02.2026
Суд отклонил кассационную жалобу на приговор Шарлоту
Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу на приговор певцу Эдуарду Шарлоту по делу о реабилитации нацизма и оскорблении верующих, сообщил РИА Новости его... РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T10:34:00+03:00
2026-02-21T10:34:00+03:00
общество
россия
эдуард шарлот
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011356455_0:111:1558:987_1920x0_80_0_0_0f6d187f2c4b16e2138b001c3a1cd3a2.jpg
https://ria.ru/20260219/dolina-2075506435.html
https://ria.ru/20260209/markaryan-2073244578.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011356455_99:0:1526:1070_1920x0_80_0_0_54e9bd45fe12bf15bd5998c74c31dd4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, эдуард шарлот
Общество, Россия, Эдуард Шарлот
Суд отклонил кассационную жалобу на приговор Шарлоту

Верховный суд отклонил кассационную жалобу на приговор Шарлоту

© РИА Новости / Анастасия Макарычева | Перейти в медиабанкПевец Эдуард Шарлот
Певец Эдуард Шарлот - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
Перейти в медиабанк
Певец Эдуард Шарлот. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САМАРА, 21 фев - РИА Новости. Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу на приговор певцу Эдуарду Шарлоту по делу о реабилитации нацизма и оскорблении верующих, сообщил РИА Новости его отец Валерий Шарлот.
«
"Кассационную жалобу отклонили, причин пока не знаем", - сказал собеседник агентства.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Долиной поступали угрозы, рассказал представитель певицы
19 февраля, 15:35
Он добавил, что решение о повторной подаче жалобы пока не принято.
Самарский областной суд приговорил Шарлота к 5,5 годам колонии-поселения за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих. Изначально в отношении певца также были возбуждены уголовные дела, связанные с уничтожением документа и возбуждением ненависти. Позже прокуратура сообщила, что суд постановил перевести Шарлота из колонии-поселения в колонию общего режима из-за нарушений режимных требований и плохого влияния на других осужденных.
Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции оставил обвинительный приговор певцу в силе. Шарлот обжаловал это решение в Верховном суде РФ.
Блогер Арсен Маркарян на заседании суда в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Дело блогера Маркаряна о реабилитации нацизма поступило в суд
9 февраля, 16:36
 
ОбществоРоссияЭдуард Шарлот
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала