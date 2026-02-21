https://ria.ru/20260221/vs-2075939930.html
Суд отклонил кассационную жалобу на приговор Шарлоту
общество
россия
эдуард шарлот
россия
САМАРА, 21 фев - РИА Новости. Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу на приговор певцу Эдуарду Шарлоту по делу о реабилитации нацизма и оскорблении верующих, сообщил РИА Новости его отец Валерий Шарлот.
"Кассационную жалобу отклонили, причин пока не знаем", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что решение о повторной подаче жалобы пока не принято.
Самарский областной суд приговорил Шарлота к 5,5 годам колонии-поселения за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих. Изначально в отношении певца также были возбуждены уголовные дела, связанные с уничтожением документа и возбуждением ненависти. Позже прокуратура сообщила, что суд постановил перевести Шарлота из колонии-поселения в колонию общего режима из-за нарушений режимных требований и плохого влияния на других осужденных.
Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции оставил обвинительный приговор певцу в силе. Шарлот обжаловал это решение в Верховном суде РФ
