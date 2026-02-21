Рейтинг@Mail.ru
Володин оценил эффективность самозапрета на кредит - РИА Новости, 21.02.2026
09:34 21.02.2026
https://ria.ru/20260221/volodin-2075936006.html
Володин оценил эффективность самозапрета на кредит
Володин оценил эффективность самозапрета на кредит - РИА Новости, 21.02.2026
Володин оценил эффективность самозапрета на кредит
Востребованность механизма самозапрета на заключение договоров потребительского кредита и займа говорит о его эффективности, заявил председатель Госдумы... РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T09:34:00+03:00
2026-02-21T09:34:00+03:00
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064253154_0:79:3070:1806_1920x0_80_0_0_66f80d811b524e7f16ea996148641ccf.jpg
https://ria.ru/20260209/kredit-2073096527.html
https://ria.ru/20260221/bankrotstvo-1600141843.html
вячеслав володин, госдума рф
Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин оценил эффективность самозапрета на кредит

Володин: востребованность самозапрета на кредит говорит о его эффективности

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Востребованность механизма самозапрета на заключение договоров потребительского кредита и займа говорит о его эффективности, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Востребованность механизма самозапрета на заключение договоров потребительского кредита и займа говорит о его эффективности. С помощью него граждане могут защитить себя от действий мошенников, избежав оформления кредитов на своё имя обманным путём", — написал он в своем канале на платформе в Max.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Коллекторы рассказали о золотых правилах для берущих кредит
9 февраля, 03:35
Володин напомнил, что 22 миллиона самозапретов на заключение договоров потребительского кредита и займа было установлено гражданами почти за год действия нормы с 1 марта 2025 года.
По данным Центробанка, которые приводит Володин, благодаря принятым мерам число случаев кредитного мошенничества снизилось на 40%. А МВД, как уточняет политик, сообщает, что общий объём средств, похищенных у граждан, за год уменьшился на 8% (с 205 млрд руб до 189 млрд руб).
Он отметил, что чаще всего самозапретом пользуются люди в возрасте 35-45 лет (21,5%), 45-55 лет (19,8%), 55-65 лет (18,9%).
"Оформить его можно через личный кабинет на Госуслугах и в офисах МФЦ. При подключении есть возможность указать, на какие именно кредитные продукты распространить самозапрет, в каких организациях — микрофинансовых или банках", - сказал Володин.
Кроме того, по словам Володина, самозапрет бывает полным или частичным, например, можно ограничить только дистанционное оформление займов.
"Самозапрет устанавливается не раз и навсегда. Если возникнет потребность в кредитных средствах, его можно снять. А после "периода охлаждения" в несколько дней обратиться в банк или микрофинансовую организацию", - добавил председатель ГД.
Пустой кошелек - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Банкротство физических лиц в 2025 году: порядок, стоимость и последствия
Вчера, 19:19
 
Вячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
