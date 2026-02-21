Володин оценил эффективность самозапрета на кредит

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Востребованность механизма самозапрета на заключение договоров потребительского кредита и займа говорит о его эффективности, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Востребованность механизма самозапрета на заключение договоров потребительского кредита и займа говорит о его эффективности. С помощью него граждане могут защитить себя от действий мошенников, избежав оформления кредитов на своё имя обманным путём", — написал он в своем канале на платформе в Max.

Володин напомнил, что 22 миллиона самозапретов на заключение договоров потребительского кредита и займа было установлено гражданами почти за год действия нормы с 1 марта 2025 года.

По данным Центробанка, которые приводит Володин, благодаря принятым мерам число случаев кредитного мошенничества снизилось на 40%. А МВД, как уточняет политик, сообщает, что общий объём средств, похищенных у граждан, за год уменьшился на 8% (с 205 млрд руб до 189 млрд руб).

Он отметил, что чаще всего самозапретом пользуются люди в возрасте 35-45 лет (21,5%), 45-55 лет (19,8%), 55-65 лет (18,9%).

"Оформить его можно через личный кабинет на Госуслугах и в офисах МФЦ. При подключении есть возможность указать, на какие именно кредитные продукты распространить самозапрет, в каких организациях — микрофинансовых или банках", - сказал Володин.

Кроме того, по словам Володина, самозапрет бывает полным или частичным, например, можно ограничить только дистанционное оформление займов.