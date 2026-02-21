Водолазкин рассказал о работе с Кустурицей над фильмом "Лавр"

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Писатель Евгений Водолазкин рассказал РИА Новости, что для начала работы над экранизацией "Лавра" сербским режиссером Эмиром Кустурицей, необходимо согласовать их графики.

"Проект на стадии начала, пока мы не можем согласовать графики. Кустурица - человек мирового кино и чрезвычайно востребован. Проблема в том, что нам надо найти общее время, чтобы этот фильм состоялся", - сказал писатель.