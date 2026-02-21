Рейтинг@Mail.ru
09:43 21.02.2026
Водолазкин рассказал о работе с Кустурицей над фильмом "Лавр"
© РИА Новости / Александр Вильф
Писатель Евгений Водолазкин
Писатель Евгений Водолазкин - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Писатель Евгений Водолазкин. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Писатель Евгений Водолазкин рассказал РИА Новости, что для начала работы над экранизацией "Лавра" сербским режиссером Эмиром Кустурицей, необходимо согласовать их графики.
Ранее Кустурица на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что планирует снять фильм по роману "Лавр".
"Проект на стадии начала, пока мы не можем согласовать графики. Кустурица - человек мирового кино и чрезвычайно востребован. Проблема в том, что нам надо найти общее время, чтобы этот фильм состоялся", - сказал писатель.
Евгений Водолазкин - российский писатель, многократный лауреат российских литературных премий, среди которых "Большая книга" и "Ясная Поляна". Его роман "Лавр" вошёл в топ-10 лучших книг мировой литературы о Боге по версии газеты Guardian, а каждая новая книга становилась бестселлером. В ноябре 2025 года в прокат вышла экранизация романа "Авиатор" с Александром Горбатовым и Константином Хабенским.
