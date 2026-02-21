Рейтинг@Mail.ru
"За три недели": в Венгрии обратились к Зеленскому с предупреждением
02:01 21.02.2026
"За три недели": в Венгрии обратились к Зеленскому с предупреждением
"За три недели": в Венгрии обратились к Зеленскому с предупреждением
Венгрия может уничтожить Украину за три недели, заявил в соцсети Х аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. РИА Новости, 21.02.2026
В мире, Венгрия, Украина, Золтан Кошкович, Евросоюз
"За три недели": в Венгрии обратились к Зеленскому с предупреждением

Кошкович: Венгрия может уничтожить Украину за три недели

© REUTERS / Thilo SchmuelgenВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© REUTERS / Thilo Schmuelgen
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Венгрия может уничтожить Украину за три недели, заявил в соцсети Х аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
«
"Зеленский хотел допустить резкое повышение цен на бензин в Венгрии перед апрельскими выборами. Теперь он обанкротится раньше", — написал эксперт, комментируя решение Будапешта блокировать кредит ЕС Киеву.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
На Западе поразились тому, что Зеленский сделал с Украиной
Вчера, 01:15
Он напомнил, что Словакия также нанесла удар по энергетическому и военному потенциалу киевского режима.
"Поставки дизельного топлива прекращены. Танки и самолеты работают на дизельном топливе. И, если это будет зависеть от нас, его военная разведка тоже будет урезана. Прежде чем все это закончится, мы, возможно, продемонстрируем, как можно уничтожить Украину за три недели", — резюмировал Кошкович.
Вечером в пятницу стало известно, что Венгрия пообещала блокировать кредит ЕС Украине в размере 90 миллиардов евро, пока та блокирует транзит нефти из России по нефтепроводу "Дружба".
На прошлой неделе министерство экономики Словакии сообщало, что поставки нефти в республику по нефтепроводу "Дружба" приостановлены, но их возобновление ожидается в ближайшие дни. В ведомстве заверили, что энергетическая безопасность Словакии и региона не находится под угрозой, у республики есть запасы нефти и нефтепродуктов на 90 дней. Фицо заявлял, что нефть стала предметом политического шантажа и давления из-за несогласия Венгрии с членством Украины в Европейском союзе, но не уточнил, кто именно виновен в шантаже.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Эксперт прокомментировал хамство Зеленского в адрес Орбана
19 февраля, 22:37
 
В миреВенгрияУкраинаЗолтан КошковичЕвросоюз
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
