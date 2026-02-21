МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Венгрия может уничтожить Украину за три недели, заявил в соцсети Х аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
Он напомнил, что Словакия также нанесла удар по энергетическому и военному потенциалу киевского режима.
Вечером в пятницу стало известно, что Венгрия пообещала блокировать кредит ЕС Украине в размере 90 миллиардов евро, пока та блокирует транзит нефти из России по нефтепроводу "Дружба".
На прошлой неделе министерство экономики Словакии сообщало, что поставки нефти в республику по нефтепроводу "Дружба" приостановлены, но их возобновление ожидается в ближайшие дни. В ведомстве заверили, что энергетическая безопасность Словакии и региона не находится под угрозой, у республики есть запасы нефти и нефтепродуктов на 90 дней. Фицо заявлял, что нефть стала предметом политического шантажа и давления из-за несогласия Венгрии с членством Украины в Европейском союзе, но не уточнил, кто именно виновен в шантаже.
