Эксперт оценил стоимость уничтоженных дронов ВСУ "Баба-Яга" - РИА Новости, 21.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:13 21.02.2026
Эксперт оценил стоимость уничтоженных дронов ВСУ "Баба-Яга"
Эксперт оценил стоимость уничтоженных дронов ВСУ "Баба-Яга"
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
украина
вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
Эксперт оценил стоимость уничтоженных дронов ВСУ "Баба-Яга"

Ткачук оценил стоимость уничтоженных дронов ВСУ "Баба-Яга" в 80 млн долларов

© Фото : соцсетиПамятник дрону "Баба Яга" под Киевом
Памятник дрону Баба Яга под Киевом - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© Фото : соцсети
Памятник дрону "Баба Яга" под Киевом. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Стоимость уничтоженных за год центром "Рубикон" тяжелых дронов ВСУ "Баба-Яга" составляет примерно 80 миллионов долларов, подсчитал для РИА Новости создатель FPV-дронов "Упырь" и генеральный директор предприятия "Уралдронзавод" Владимир Ткачук.
"Посмотрел свежую открытую статистику российского подразделения "Рубикон". За год уничтожено 4 тысячи мультикоптеров ВСУ, в основном это "Баба-Яга". Это дорогая "птица". Оценочная стоимость - около 20 тысяч долларов за штуку. То есть только один "Рубикон" уничтожил их на 80 миллионов (долларов - ред.)", - сказал Ткачук.
Он подчеркнул, что всего в зоне проведения специальной военной операции уничтоженных дронов "Баба-Яга" гораздо больше. Помимо "Рубикона", охоту на них ведет большое число российских беспилотных подразделений и расчетов ПВО.
"Эти тяжелые гексакоптеры являются на данный момент основой логистики ВСУ. Они с их помощью осуществляют доставку боеприпасов и еды на позиции. Поэтому цель приоритетная. Работаем в этом направлении и мы, в частности наше предприятие создает свои тяжелые дроны "Бердыш", - рассказал агентству Ткачук.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Мать пленного ВСУ присвоила его выплаты и уехала с Украины
19 февраля, 11:01
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияУкраина
 
 
