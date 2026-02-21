Эксперт оценил стоимость уничтоженных дронов ВСУ "Баба-Яга"

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Стоимость уничтоженных за год центром "Рубикон" тяжелых дронов ВСУ "Баба-Яга" составляет примерно 80 миллионов долларов, подсчитал для РИА Новости создатель FPV-дронов "Упырь" и генеральный директор предприятия "Уралдронзавод" Владимир Ткачук.

Он подчеркнул, что всего в зоне проведения специальной военной операции уничтоженных дронов "Баба-Яга" гораздо больше. Помимо "Рубикона", охоту на них ведет большое число российских беспилотных подразделений и расчетов ПВО.

"Эти тяжелые гексакоптеры являются на данный момент основой логистики ВСУ. Они с их помощью осуществляют доставку боеприпасов и еды на позиции. Поэтому цель приоритетная. Работаем в этом направлении и мы, в частности наше предприятие создает свои тяжелые дроны "Бердыш", - рассказал агентству Ткачук.