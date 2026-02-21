https://ria.ru/20260221/upyr-2075925412.html
Эксперт оценил стоимость уничтоженных дронов ВСУ "Баба-Яга"
Эксперт оценил стоимость уничтоженных дронов ВСУ "Баба-Яга" - РИА Новости, 21.02.2026
Эксперт оценил стоимость уничтоженных дронов ВСУ "Баба-Яга"
Стоимость уничтоженных за год центром "Рубикон" тяжелых дронов ВСУ "Баба-Яга" составляет примерно 80 миллионов долларов, подсчитал для РИА Новости создатель...
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
украина
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Стоимость уничтоженных за год центром "Рубикон" тяжелых дронов ВСУ "Баба-Яга" составляет примерно 80 миллионов долларов, подсчитал для РИА Новости создатель FPV-дронов "Упырь" и генеральный директор предприятия "Уралдронзавод" Владимир Ткачук.
"Посмотрел свежую открытую статистику российского подразделения "Рубикон". За год уничтожено 4 тысячи мультикоптеров ВСУ
, в основном это "Баба-Яга". Это дорогая "птица". Оценочная стоимость - около 20 тысяч долларов за штуку. То есть только один "Рубикон" уничтожил их на 80 миллионов (долларов - ред.)", - сказал Ткачук.
Он подчеркнул, что всего в зоне проведения специальной военной операции уничтоженных дронов "Баба-Яга" гораздо больше. Помимо "Рубикона", охоту на них ведет большое число российских беспилотных подразделений и расчетов ПВО.
"Эти тяжелые гексакоптеры являются на данный момент основой логистики ВСУ. Они с их помощью осуществляют доставку боеприпасов и еды на позиции. Поэтому цель приоритетная. Работаем в этом направлении и мы, в частности наше предприятие создает свои тяжелые дроны "Бердыш", - рассказал агентству Ткачук.