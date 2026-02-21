Источник рассказал, как мать обокрала боевика ВСУ

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Солдат ВСУ провел в плену три года, а вернувшись, узнал, что мать похитила его деньги, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"В Ровенской области украинский военный заявил, что после возвращения из плена мать присвоила четыре миллиона гривен (около 7,1 миллиона рублей. — Прим. ред.) и выписала его из квартиры. В плену он провел более трех лет", — сообщил источник.

По его словам, 22-летний Дмитрий подписал контракт до начала СВО и попал в плен сразу же после ее начала. По возвращении из плена выяснилось, что средства с его банковской карты исчезли, а мирно разрешить конфликт с матерью не удалось. Теперь Дмитрий судится с собственной матерью и требует от нее вернуть деньги.