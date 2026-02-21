https://ria.ru/20260221/ukraina-2076019069.html
Источник рассказал, как мать обокрала боевика ВСУ
Источник рассказал, как мать обокрала боевика ВСУ - РИА Новости, 21.02.2026
Источник рассказал, как мать обокрала боевика ВСУ
Солдат ВСУ провел в плену три года, а вернувшись, узнал, что мать похитила его деньги, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T21:04:00+03:00
2026-02-21T21:04:00+03:00
2026-02-21T21:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132874/95/1328749560_0:181:2049:1333_1920x0_80_0_0_ced05fd478959d8755e18a9d8cfeccad.jpg
https://ria.ru/20250524/soldaty-2018808032.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132874/95/1328749560_15:0:2032:1513_1920x0_80_0_0_6c9601966d8b89d9602320d5994b8ec4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире
Источник рассказал, как мать обокрала боевика ВСУ
Боевик ВСУ заявил, что мать украла его деньги и выписала из квартиры
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Солдат ВСУ провел в плену три года, а вернувшись, узнал, что мать похитила его деньги, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В Ровенской области украинский военный заявил, что после возвращения из плена мать присвоила четыре миллиона гривен (около 7,1 миллиона рублей. — Прим. ред.) и выписала его из квартиры. В плену он провел более трех лет", — сообщил источник.
По его словам, 22-летний Дмитрий подписал контракт до начала СВО и попал в плен сразу же после ее начала. По возвращении из плена выяснилось, что средства с его банковской карты исчезли, а мирно разрешить конфликт с матерью не удалось. Теперь Дмитрий судится с собственной матерью и требует от нее вернуть деньги.
"Тем не менее в этой ситуации, вероятнее всего, в выигрыше все равно окажется мать. Почему? У вернувшегося из плена молодого нациста хватило ума снова вернуться на передовую. Второй шанс на счастливую жизнь судьба ему вряд ли предоставит", — резюмировал источник.