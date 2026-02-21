Рейтинг@Mail.ru
Источник рассказал, как мать обокрала боевика ВСУ - РИА Новости, 21.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:04 21.02.2026 (обновлено: 21:09 21.02.2026)
https://ria.ru/20260221/ukraina-2076019069.html
Источник рассказал, как мать обокрала боевика ВСУ
Источник рассказал, как мать обокрала боевика ВСУ - РИА Новости, 21.02.2026
Источник рассказал, как мать обокрала боевика ВСУ
Солдат ВСУ провел в плену три года, а вернувшись, узнал, что мать похитила его деньги, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T21:04:00+03:00
2026-02-21T21:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132874/95/1328749560_0:181:2049:1333_1920x0_80_0_0_ced05fd478959d8755e18a9d8cfeccad.jpg
https://ria.ru/20250524/soldaty-2018808032.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132874/95/1328749560_15:0:2032:1513_1920x0_80_0_0_6c9601966d8b89d9602320d5994b8ec4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире
Источник рассказал, как мать обокрала боевика ВСУ

Боевик ВСУ заявил, что мать украла его деньги и выписала из квартиры

© Flickr / U.S. Army Europe ImagesБоевики ВСУ
Боевики ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© Flickr / U.S. Army Europe Images
Боевики ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Солдат ВСУ провел в плену три года, а вернувшись, узнал, что мать похитила его деньги, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В Ровенской области украинский военный заявил, что после возвращения из плена мать присвоила четыре миллиона гривен (около 7,1 миллиона рублей. — Прим. ред.) и выписала его из квартиры. В плену он провел более трех лет", — сообщил источник.
По его словам, 22-летний Дмитрий подписал контракт до начала СВО и попал в плен сразу же после ее начала. По возвращении из плена выяснилось, что средства с его банковской карты исчезли, а мирно разрешить конфликт с матерью не удалось. Теперь Дмитрий судится с собственной матерью и требует от нее вернуть деньги.
"Тем не менее в этой ситуации, вероятнее всего, в выигрыше все равно окажется мать. Почему? У вернувшегося из плена молодого нациста хватило ума снова вернуться на передовую. Второй шанс на счастливую жизнь судьба ему вряд ли предоставит", — резюмировал источник.
Украинские пленные об оказании медицинской помощи российскими врачами - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
Украинский военный рассказал, как российские врачи спасли ему руку
24 мая 2025, 08:19
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала