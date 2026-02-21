https://ria.ru/20260221/ukraina-2076003411.html
Каждый пятый ресторан в Киеве может закрыться до весны, сообщили СМИ
Каждый пятый ресторан в Киеве может закрыться до весны, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.02.2026
Каждый пятый ресторан в Киеве может закрыться до весны, сообщили СМИ
Каждый пятый ресторан Киева может закрыться уже к весне из-за кризиса в энергосистеме, а также роста цен на электроэнергию и продукты, сообщает украинский... РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T18:36:00+03:00
2026-02-21T18:36:00+03:00
2026-02-21T18:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
денис шмыгаль
дтэк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_539:821:2721:2048_1920x0_80_0_0_574974958a91e1b2a4d274ce4c0d7ca9.jpg
https://ria.ru/20260120/kiev-2068995463.html
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_1148:830:2772:2048_1920x0_80_0_0_f08f4e033bd30591871c09c0301ee077.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина, денис шмыгаль, дтэк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Денис Шмыгаль, ДТЭК
Каждый пятый ресторан в Киеве может закрыться до весны, сообщили СМИ
ТСН: каждый пятый ресторан в Киеве может закрыться к весне
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Каждый пятый ресторан Киева может закрыться уже к весне из-за кризиса в энергосистеме, а также роста цен на электроэнергию и продукты, сообщает украинский телеканал "ТСН".
"Каждый пятый ресторан Киева
может закрыться до весны 2026 года. (Виноваты - ред.) космические цены на генераторы, подорожание света и дефицит кадров", - говорится в материале на сайте телеканала.
Как сообщили журналистам владельцы заведений в украинской столице, стоимость генератора, способного обеспечить один объект достигает 1,5 миллиона гривен или 35 тысяч долларов. В случае возможности использовать сетевую электроэнергию, ограничивающим фактором становится её возросшая стоимость: некоторые крупные рестораны вынуждены отдавать по 500 тысяч гривен или 11,5 тысяч долларов в месяц за свет. Последние каплей для некоторых предприятий становятся цены на продукты. По данным "ТСН", за январь-февраль 2026 года они выросли на 70%.
Заявленные украинскими властями меры поддержки бизнеса в виде дотаций на топливо для генераторов и беспроцентных кредитов на оплату электроэнергии не работают. По словам источников украинского телеканала, такая поддержка предусмотрена лишь для ресторанов, не ведущих торговлю алкоголем.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль
16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК
) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.