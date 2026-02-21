Украинец отбился огнетушителем от сотрудников ТЦК

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Жителю Одессы удалось "отстреляться" автомобильным огнетушителем от сотрудников военкомата и сбежать от принудительной мобилизации, сообщило украинское издание "Страна.ua".

По данным украинских журналистов, мужчину пытались вытащить из автомобиля, но одессит обдал военных порошком из огнетушителя и скрылся.