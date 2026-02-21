Рейтинг@Mail.ru
Украинец отбился огнетушителем от сотрудников ТЦК - РИА Новости, 21.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:29 21.02.2026
https://ria.ru/20260221/ukraina-2076002782.html
Украинец отбился огнетушителем от сотрудников ТЦК
Украинец отбился огнетушителем от сотрудников ТЦК - РИА Новости, 21.02.2026
Украинец отбился огнетушителем от сотрудников ТЦК
Жителю Одессы удалось "отстреляться" автомобильным огнетушителем от сотрудников военкомата и сбежать от принудительной мобилизации, сообщило украинское издание... РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T18:29:00+03:00
2026-02-21T18:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
страна.ua
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149963/98/1499639856_0:168:3924:2375_1920x0_80_0_0_168f0f0c05bf1cc0ed81ea76401a2b64.jpg
https://ria.ru/20250829/ukraina-2038343893.html
одесса
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149963/98/1499639856_329:0:3924:2696_1920x0_80_0_0_e1e2bf02aa3c487a8963772e16d0d8a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, одесса, страна.ua, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Страна.ua, Вооруженные силы Украины
Украинец отбился огнетушителем от сотрудников ТЦК

Житель Одессы отбился огнетушителем от сотрудников ТЦК

© РИА НовостиКупол Верховной рады Украины
Купол Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости
Купол Верховной рады Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Жителю Одессы удалось "отстреляться" автомобильным огнетушителем от сотрудников военкомата и сбежать от принудительной мобилизации, сообщило украинское издание "Страна.ua".
Одессе мужчина применил огнетушитель против сотрудников военкомата и уехал", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
По данным украинских журналистов, мужчину пытались вытащить из автомобиля, но одессит обдал военных порошком из огнетушителя и скрылся.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Сотрудники военкомата, которые не смогли догнать мужчину в Одессе - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Сотрудники ТЦК не поняли, как открыть ворота, и не смогли догнать мужчину
29 августа 2025, 15:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаСтрана.uaВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала