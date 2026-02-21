https://ria.ru/20260221/ukraina-2076002782.html
Украинец отбился огнетушителем от сотрудников ТЦК
Украинец отбился огнетушителем от сотрудников ТЦК - РИА Новости, 21.02.2026
Украинец отбился огнетушителем от сотрудников ТЦК
Жителю Одессы удалось "отстреляться" автомобильным огнетушителем от сотрудников военкомата и сбежать от принудительной мобилизации, сообщило украинское издание... РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T18:29:00+03:00
2026-02-21T18:29:00+03:00
2026-02-21T18:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
страна.ua
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149963/98/1499639856_0:168:3924:2375_1920x0_80_0_0_168f0f0c05bf1cc0ed81ea76401a2b64.jpg
https://ria.ru/20250829/ukraina-2038343893.html
одесса
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149963/98/1499639856_329:0:3924:2696_1920x0_80_0_0_e1e2bf02aa3c487a8963772e16d0d8a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесса, страна.ua, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Страна.ua, Вооруженные силы Украины
Украинец отбился огнетушителем от сотрудников ТЦК
Житель Одессы отбился огнетушителем от сотрудников ТЦК