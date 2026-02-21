Янукович в 2014 году мог арестовать зачинщиков "майдана", считает Азаров

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Виктор Янукович в начале 2014 года, когда он был президентом Украины, еще мог разогнать "майдан", арестовав основных зачинщиков государственного переворота, заявил РИА Новости бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

Верховная рада Украины 22 февраля 2014 года приняла постановление о том, что президент Виктор Янукович не выполняет свои обязанности. Это стало итогом противостояния на киевском "майдане" между сторонниками и противниками евроинтеграции, которое длилось около трех месяцев.

"У Януковича были абсолютно все возможности ликвидировать заговорщиков и, соответственно, "майдан". Я не говорю об уничтожении - надо было арестовать зачинщиков, и толпа, которая каждый день получала деньги за свое присутствие, разошлась бы сама собой", - считает Азаров

По его мнению, при таком сценарии нужно было бы начать расследования в отношении участников государственного переворота и наказать их в судебном порядке. Среди вовлеченных были сотрудники правительства, спецслужб, администрации президента, подчеркнул Азаров.

"Все возможности были. Он (Янукович - ред.) как оправдывал свои действия? "Я не хотел проливать кровь". Да, на его руках крови нет, это точно. Но Украина понесла огромнейшие потери", - заключил он.

В ноябре 2013 года на Украине разгорелась серия антиправительственных протестов под названием "евромайдан" (или просто "майдан") после решения властей приостановить политику, имевшую целью интеграцию с Евросоюзом. Вспыхнули беспорядки.