Янукович в 2014 году мог арестовать зачинщиков "майдана", считает Азаров - РИА Новости, 21.02.2026
17:47 21.02.2026
https://ria.ru/20260221/ukraina-2075998864.html
Янукович в 2014 году мог арестовать зачинщиков "майдана", считает Азаров
Янукович в 2014 году мог арестовать зачинщиков "майдана", считает Азаров - РИА Новости, 21.02.2026
Янукович в 2014 году мог арестовать зачинщиков "майдана", считает Азаров
Виктор Янукович в начале 2014 года, когда он был президентом Украины, еще мог разогнать "майдан", арестовав основных зачинщиков государственного переворота,... РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T17:47:00+03:00
2026-02-21T17:47:00+03:00
в мире, украина, виктор янукович, николай азаров (политик), верховная рада украины
В мире, Украина, Виктор Янукович, Николай Азаров (политик), Верховная Рада Украины
Янукович в 2014 году мог арестовать зачинщиков "майдана", считает Азаров

Экс-премьер Азаров: Янукович в 2014 году мог разогнать майдан

Виктор Янукович
Виктор Янукович
Виктор Янукович
Перейти в медиабанк
Виктор Янукович . Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Виктор Янукович в начале 2014 года, когда он был президентом Украины, еще мог разогнать "майдан", арестовав основных зачинщиков государственного переворота, заявил РИА Новости бывший премьер-министр страны Николай Азаров.
Верховная рада Украины 22 февраля 2014 года приняла постановление о том, что президент Виктор Янукович не выполняет свои обязанности. Это стало итогом противостояния на киевском "майдане" между сторонниками и противниками евроинтеграции, которое длилось около трех месяцев.
"У Януковича были абсолютно все возможности ликвидировать заговорщиков и, соответственно, "майдан". Я не говорю об уничтожении - надо было арестовать зачинщиков, и толпа, которая каждый день получала деньги за свое присутствие, разошлась бы сама собой", - считает Азаров.
По его мнению, при таком сценарии нужно было бы начать расследования в отношении участников государственного переворота и наказать их в судебном порядке. Среди вовлеченных были сотрудники правительства, спецслужб, администрации президента, подчеркнул Азаров.
"Все возможности были. Он (Янукович - ред.) как оправдывал свои действия? "Я не хотел проливать кровь". Да, на его руках крови нет, это точно. Но Украина понесла огромнейшие потери", - заключил он.
В ноябре 2013 года на Украине разгорелась серия антиправительственных протестов под названием "евромайдан" (или просто "майдан") после решения властей приостановить политику, имевшую целью интеграцию с Евросоюзом. Вспыхнули беспорядки.
В результате столкновений между силами безопасности Украины и радикально настроенными протестующими погибли более 100 человек, в том числе сотрудники МВД. Следствием протестов стал переворот, который привел к свержению тогдашнего президента Виктора Януковича в феврале 2014 года.
