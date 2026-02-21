https://ria.ru/20260221/ukraina-2075947790.html
Украина: от Майдана до СВО
Украина: от Майдана до СВО - РИА Новости, 21.02.2026
Украина: от Майдана до СВО
Двадцать четвертого февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Это решение стало... РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T11:45:00+03:00
2026-02-21T11:45:00+03:00
2026-02-21T16:55:00+03:00
украина
киев
россия
владимир путин
видео
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/15/2075946822_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_3550ced104975297c7ba034103548f2d.jpg
украина
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/15/2075946822_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_5a8cc4e461018328b1224b68b395be31.jpg
Украина: от Майдана до СВО
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Это решение стало закономерным продолжением конфликта, начавшегося после госпереворота в Киеве в 2014 году.
Страна пошла по пути жесткой конфронтации – в том числе против собственного народа: война на востоке, подавление несогласных, тысячи погибших мирных жителей, разрушенные дома и искалеченные судьбы стали трагической реальностью последних лет.
Как шаг за шагом разворачивались эти события – от Евромайдана до сегодняшнего дня, какую роль в обострении конфликта сыграли Европа и США и почему Киев отказывается от мира с Москвой – в нашем документальном фильме "Украина: от Майдана до СВО".
2026-02-21T11:45
true
PT33M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, киев, россия, владимир путин, видео, видео
Украина, Киев, Россия, Владимир Путин, Видео
Украина: от Майдана до СВО
Двадцать четвертого февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Это решение стало закономерным продолжением конфликта, начавшегося после госпереворота в Киеве в 2014-м.
2026-02-21T11:45
true
PT33M43S