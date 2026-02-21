Рейтинг@Mail.ru
Украина: от Майдана до СВО
11:45 21.02.2026 (обновлено: 16:55 21.02.2026)
Украина: от Майдана до СВО
украина
киев
россия
владимир путин
видео
2026
Украина: от Майдана до СВО
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Это решение стало закономерным продолжением конфликта, начавшегося после госпереворота в Киеве в 2014 году. Страна пошла по пути жесткой конфронтации – в том числе против собственного народа: война на востоке, подавление несогласных, тысячи погибших мирных жителей, разрушенные дома и искалеченные судьбы стали трагической реальностью последних лет. Как шаг за шагом разворачивались эти события – от Евромайдана до сегодняшнего дня, какую роль в обострении конфликта сыграли Европа и США и почему Киев отказывается от мира с Москвой – в нашем документальном фильме "Украина: от Майдана до СВО".
Украина: от Майдана до СВО

Двадцать четвертого февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Это решение стало закономерным продолжением конфликта, начавшегося после госпереворота в Киеве в 2014-м.
Страна пошла по пути жесткой конфронтации — в том числе против собственного народа: война на востоке, подавление несогласных, тысячи погибших мирных жителей, разрушенные дома и искалеченные судьбы стали трагической реальностью последних лет.
Как шаг за шагом разворачивались эти события — от Евромайдана до сегодняшнего дня, какую роль в обострении конфликта сыграли Европа и США и почему Киев отказывается от мира с Москвой — в нашем документальном фильме "Украина: от Майдана до СВО".
 
