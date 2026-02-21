Рейтинг@Mail.ru
09:38 21.02.2026 (обновлено: 15:07 21.02.2026)
https://ria.ru/20260221/ukraina-2075936354.html
"Совсем удручает". Происходящее на Украине вызвало переполох на Западе
Киеву необходимо немедленно договориться о мире с Москвой, поскольку будущее Украины выглядит мрачным, пишет член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T09:38:00+03:00
2026-02-21T15:07:00+03:00
"Совсем удручает". Происходящее на Украине вызвало переполох на Западе

Политик Мема: Украина должна срочно договориться о мире с Россией

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Киеву необходимо немедленно договориться о мире с Москвой, поскольку будущее Украины выглядит мрачным, пишет член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"Будущее Украины выглядит совсем удручающим. Сейчас может быть самое подходящее время, чтобы без промедления заключить мир", — заявил он.
Мема подчеркнул, что Киев сталкивается с огромной чередой проблем: ЕС не может согласовать новый пакет санкций против России и добиться выделения кредита в размере 90 миллиардов евро, что способно привести к скорому экономическому краху страны.
Вчера газета Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что Венгрия отказалась одобрить кредит на сумму 90 миллиардов евро для помощи Украине в ответ на шантаж Киева.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
На Западе поразились тому, что Зеленский сделал с Украиной
