"Совсем удручает". Происходящее на Украине вызвало переполох на Западе
Киеву необходимо немедленно договориться о мире с Москвой, поскольку будущее Украины выглядит мрачным, пишет член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в РИА Новости, 21.02.2026
в мире
украина
киев
москва
евросоюз
мирный план сша по украине
