"Спасайтесь": в Киеве началась паника после удара по Зеленскому
04:58 21.02.2026 (обновлено: 06:14 21.02.2026)
"Спасайтесь": в Киеве началась паника после удара по Зеленскому
"Спасайтесь": в Киеве началась паника после удара по Зеленскому
"Спасайтесь": в Киеве началась паника после удара по Зеленскому
Жители Украины должны бежать из страны, если Киев не получит от ЕС кредит, выделение которого заблокировала Венгрия, заявил в эфире своего YouTube-канала бывший
в мире
киев
украина
владимир зеленский
олег соскин
венгрия
киев
украина
венгрия
в мире, киев, украина, владимир зеленский, олег соскин, венгрия
В мире, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Венгрия
"Спасайтесь": в Киеве началась паника после удара по Зеленскому

Соскин призвал украинцев спасаться в случае отсутствия финансирования страны

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Жители Украины должны бежать из страны, если Киев не получит от ЕС кредит, выделение которого заблокировала Венгрия, заявил в эфире своего YouTube-канала бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Уже тогда проиграет Зеленский. <…> Ну, украинцы, проиграете. Тогда уже вы зубы на полку положите, потому что уже ни для пенсионеров, ни для переселенцев — ни для кого денег не будет. Если эти деньги заблокированы, то это полный крах Украины как хозяйственного организма будет. <...> Поэтому организованно спасайтесь", — сказал он, комментируя обострение отношений Киева и Будапешта.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
На Западе поразились тому, что Зеленский сделал с Украиной
Вчера, 01:15
При этом сами слова поддержки в адрес Будапешта со стороны американского лидера Дональда Трампа во время Совета мира по Газе стали ударом для Владимира Зеленского, уверен эксперт.
«
"Он так Зеленского отбрил серьезным образом", — резюмировал Соскин.
Вчера газета Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что Венгрия отказалась одобрить кредит на сумму 90 миллиардов евро для помощи Украине в ответ на шантаж Киева.
Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил в среду, что Венгрия остановила поставки дизеля Украине до возобновления транзита нефти из России. По его словам, это сделано в ответ на шантаж Киева, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле..
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Жители Одессы забили тревогу из-за ЧП
Вчера, 02:48
 
В мире, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Венгрия
 
 
