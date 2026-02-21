"Спасайтесь": в Киеве началась паника после удара по Зеленскому

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Жители Украины должны бежать из страны, если Киев не получит от ЕС кредит, выделение которого заблокировала Венгрия, заявил в эфире своего YouTube-канала бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.