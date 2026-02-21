Рейтинг@Mail.ru
"Шансов все меньше". На Украине вынесли приговор Зеленскому
08:00 21.02.2026 (обновлено: 08:02 21.02.2026)
https://ria.ru/20260221/ukraina-2075830577.html
"Шансов все меньше". На Украине вынесли приговор Зеленскому
"Шансов все меньше". На Украине вынесли приговор Зеленскому - РИА Новости, 21.02.2026
"Шансов все меньше". На Украине вынесли приговор Зеленскому
Киевский посол в Британии Валерий Залужный раскрыл новые подробности конфликта с главой режима. В отличие от предыдущих "сенсационных" выступлений на этот раз... РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T08:00:00+03:00
2026-02-21T08:02:00+03:00
украина
великобритания
валерий залужный
александр игнатов
андрей ермак
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034733303_0:71:3072:1799_1920x0_80_0_0_4e9423db34c9d6c9d8af98c810488c16.jpg
https://ria.ru/20260219/ukraina-2075272980.html
https://ria.ru/20260212/zelenskiy-2073620888.html
украина
великобритания
украина, великобритания, валерий залужный, александр игнатов, андрей ермак, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, нато, владимир зеленский
Украина, Великобритания, Валерий Залужный, Александр Игнатов, Андрей Ермак, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, НАТО, Владимир Зеленский
"Шансов все меньше". На Украине вынесли приговор Зеленскому

Царев: Запад использует Залужного, чтобы давить на Зеленского

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости, Виктор Жданов. Киевский посол в Британии Валерий Залужный раскрыл новые подробности конфликта с главой режима. В отличие от предыдущих "сенсационных" выступлений на этот раз экс-главком ВСУ в выражениях не стеснялся. Из-за этого на Украине заговорили чуть ли не о старте предвыборной кампании. Чем все обернется — в материале РИА Новости.

Ответный удар

Контрнаступление ВСУ 2023-го, так разрекламированное в западных СМИ, с треском провалилось, причем довольно быстро. Что, однако, не помешало Залужному в интервью Associated Press похвастаться: мол, он сам все разрабатывал при поддержке НАТО.
© AP Photo / Frank AugsteinВалерий Залужный во время интервью AP в Лондоне
Валерий Залужный во время интервью AP в Лондоне - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© AP Photo / Frank Augstein
Валерий Залужный во время интервью AP в Лондоне
Но, разумеется, генерал ни в чем не виноват — достичь победы помешал Зеленский. Впрочем, экс-главком говорил об этом и раньше.
А вот в чем он признался впервые: к тому моменту его отношения с главой режима и Банковой уже испортились. Они постоянно спорили и осенью 2022-го совсем разругались.
В другом интервью, британскому изданию The Guardian, экс-главком обвинил Зеленского в отказе ввести военное положение еще перед СВО. Мол, это бы позволило Украине лучше подготовиться к боевым действиям.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
"Зеленского потрясло". Запад ответил на новые аресты в Киеве
19 февраля, 08:00
А осенью 2022-го в кабинет к генералу вломились сотрудники СБУ. Не стесняясь присутствующих там британских офицеров, потребовали допуск к документам и компьютеру. Залужный наотрез отказался и позвонил тогдашнему главе президентского офиса Андрею Ермаку, выразив готовность воевать с Банковой.
Затем генерал набрал номер начальника СБУ Василия Малюка*. Тот сказал, что ничего не знает о действиях подчиненных, и пообещал разобраться. Позже Залужному объяснили, что оперативники якобы получили ордер на обыск стриптиз-клуба, который находился по этому адресу до 2022-го. Экс-главком уверен, что его таким образом хотели запугать.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов у здания СБУ в Киеве
Сотрудники правоохранительных органов у здания СБУ в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Сотрудники правоохранительных органов у здания СБУ в Киеве

Британская защита

К масштабной пиар-кампании в его поддержку присоединились давние противники Зеленского. Ведущая принадлежащего экс-президенту Петру Порошенко* Пятого канала Янина Соколова* утверждает, что отправка Залужного послом в Великобританию весной 2024-го была не компромиссом, а мерой безопасности.
Источники из окружения генерала рассказали ей, что сотрудники СБУ приходили к Залужному не с обыском, а чтобы ликвидировать неудобного главкома. И британцы были в курсе готовящегося убийства.
Бывший командир 110-й запорожской бригады территориальной обороны ВСУ Александр Игнатьев намекнул, что даже за осколочным ранением Залужного после удара по командному пункту в Херсонской области в 2023-м может стоять Зеленский. По удивительному стечению обстоятельств за секунды до взрыва генералу звонили с Банковой.
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeГлавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
"Такие вещи не происходят просто так, совпадение — абсолютная чушь. <...> Все нападки — та диверсия наших спецслужб на командный пункт главнокомандующего — и все дальнейшие, аж до снятия его с должности, это однозначно чей-то целенаправленный интерес", — уверен Игнатьев.

Не оставляя выбора

Западные СМИ давно выставляют Залужного как борца с Зеленским. "Откровения" генерала дозированно подают с января 2025-го. Каждый раз с уточнением, что он победит на выборах. Вот и сейчас AP приводит результаты опроса социологической службы Ipsos: рейтинг посла — 23%, а главы режима — 20%. Хотя, уточняет издание, украинцы не столько поддерживают экс-главкома, сколько не хотят видеть президентом Зеленского.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкУрны для голосования на одном из избирательных участков в Киеве
Урны для голосования на одном из избирательных участков в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Урны для голосования на одном из избирательных участков в Киеве
Залужный публично твердит, что до завершения конфликта в политику не пойдет. Но это уже не так, считает замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин.
"Благодаря британцам он в курсе планов киевских властей. Видимо, его хотят обвинить в провалах, вот Залужный и действует на упреждение. Фактически его избирательная кампания уже началась", — говорит политолог.
Недавно заместитель главы Киевского международного института социологии (КМИС) Антон Грушецкий в интервью The Times сказал, что молодежь и вэсэушники предпочли бы Зеленскому Залужного. Однако реальные электоральные перспективы обоих прояснятся лишь после завершения конфликта.
© AP Photo / Denes ErdosЛюди гуляют по центру города Беречево в Закарпатской области Украины
Люди гуляют по центру города Беречево в Закарпатской области Украины - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Люди гуляют по центру города Беречево в Закарпатской области Украины
"Публикации с Залужным связаны с неожиданной сменой европейской позиции. Если раньше Брюссель выступал за ускоренное вступление Украины в ЕС и только Венгрия со Словакией не соглашались, то теперь там говорят: никаких сроков называть нельзя. И лишают Зеленского надежд пойти на выборы, согласившись с потерей территорий, но как бы взамен обеспечив Киеву членство в ЕС", — пояснил экс-депутат Рады Олег Царев.
То есть вполне возможно, что "звездного генерала" используют в качестве инструмента давления на главу режима. Чтобы тот был еще более послушным Лондону и Брюсселю.
* Внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
"Случится уже весной". Зеленский принял решение не в пользу украинцев
12 февраля, 08:00
 
УкраинаВеликобританияВалерий ЗалужныйАлександр ИгнатовАндрей ЕрмакСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы УкраиныНАТОВладимир Зеленский
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
