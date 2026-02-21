"Шансов все меньше". На Украине вынесли приговор Зеленскому

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости, Виктор Жданов. Киевский посол в Британии Валерий Залужный раскрыл новые подробности конфликта с главой режима. В отличие от предыдущих "сенсационных" выступлений на этот раз экс-главком ВСУ в выражениях не стеснялся. Из-за этого на Украине заговорили чуть ли не о старте предвыборной кампании. Чем все обернется — в материале РИА Новости.

Ответный удар

Контрнаступление ВСУ 2023-го, так разрекламированное в западных СМИ, с треском провалилось, причем довольно быстро. Что, однако, не помешало Залужному в интервью Associated Press похвастаться: мол, он сам все разрабатывал при поддержке НАТО.

© AP Photo / Frank Augstein Валерий Залужный во время интервью AP в Лондоне © AP Photo / Frank Augstein Валерий Залужный во время интервью AP в Лондоне

Но, разумеется, генерал ни в чем не виноват — достичь победы помешал Зеленский. Впрочем, экс-главком говорил об этом и раньше.

А вот в чем он признался впервые: к тому моменту его отношения с главой режима и Банковой уже испортились. Они постоянно спорили и осенью 2022-го совсем разругались.

В другом интервью, британскому изданию The Guardian, экс-главком обвинил Зеленского в отказе ввести военное положение еще перед СВО. Мол, это бы позволило Украине лучше подготовиться к боевым действиям.

А осенью 2022-го в кабинет к генералу вломились сотрудники СБУ. Не стесняясь присутствующих там британских офицеров, потребовали допуск к документам и компьютеру. Залужный наотрез отказался и позвонил тогдашнему главе президентского офиса Андрею Ермаку, выразив готовность воевать с Банковой.

Затем генерал набрал номер начальника СБУ Василия Малюка*. Тот сказал, что ничего не знает о действиях подчиненных, и пообещал разобраться. Позже Залужному объяснили, что оперативники якобы получили ордер на обыск стриптиз-клуба, который находился по этому адресу до 2022-го. Экс-главком уверен, что его таким образом хотели запугать.

Британская защита

К масштабной пиар-кампании в его поддержку присоединились давние противники Зеленского. Ведущая принадлежащего экс-президенту Петру Порошенко* Пятого канала Янина Соколова* утверждает, что отправка Залужного послом в Великобританию весной 2024-го была не компромиссом, а мерой безопасности.

Источники из окружения генерала рассказали ей, что сотрудники СБУ приходили к Залужному не с обыском, а чтобы ликвидировать неудобного главкома. И британцы были в курсе готовящегося убийства.

Бывший командир 110-й запорожской бригады территориальной обороны ВСУ Александр Игнатьев намекнул, что даже за осколочным ранением Залужного после удара по командному пункту в Херсонской области в 2023-м может стоять Зеленский. По удивительному стечению обстоятельств за секунды до взрыва генералу звонили с Банковой.

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный © AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный

"Такие вещи не происходят просто так, совпадение — абсолютная чушь. <...> Все нападки — та диверсия наших спецслужб на командный пункт главнокомандующего — и все дальнейшие, аж до снятия его с должности, это однозначно чей-то целенаправленный интерес", — уверен Игнатьев.

Не оставляя выбора

Западные СМИ давно выставляют Залужного как борца с Зеленским. "Откровения" генерала дозированно подают с января 2025-го. Каждый раз с уточнением, что он победит на выборах. Вот и сейчас AP приводит результаты опроса социологической службы Ipsos: рейтинг посла — 23%, а главы режима — 20%. Хотя, уточняет издание, украинцы не столько поддерживают экс-главкома, сколько не хотят видеть президентом Зеленского.

Залужный публично твердит, что до завершения конфликта в политику не пойдет. Но это уже не так, считает замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин.

"Благодаря британцам он в курсе планов киевских властей. Видимо, его хотят обвинить в провалах, вот Залужный и действует на упреждение. Фактически его избирательная кампания уже началась", — говорит политолог.

Недавно заместитель главы Киевского международного института социологии (КМИС) Антон Грушецкий в интервью The Times сказал, что молодежь и вэсэушники предпочли бы Зеленскому Залужного. Однако реальные электоральные перспективы обоих прояснятся лишь после завершения конфликта.

© AP Photo / Denes Erdos Люди гуляют по центру города Беречево в Закарпатской области Украины © AP Photo / Denes Erdos Люди гуляют по центру города Беречево в Закарпатской области Украины

"Публикации с Залужным связаны с неожиданной сменой европейской позиции. Если раньше Брюссель выступал за ускоренное вступление Украины в ЕС и только Венгрия со Словакией не соглашались, то теперь там говорят: никаких сроков называть нельзя. И лишают Зеленского надежд пойти на выборы, согласившись с потерей территорий, но как бы взамен обеспечив Киеву членство в ЕС", — пояснил экс-депутат Рады Олег Царев.

То есть вполне возможно, что "звездного генерала" используют в качестве инструмента давления на главу режима. Чтобы тот был еще более послушным Лондону и Брюсселю.