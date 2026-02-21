Рейтинг@Mail.ru
14:02 21.02.2026 (обновлено: 14:14 21.02.2026)
В аэропорту Уфы сняли ограничения на полет
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Уфы, сообщила Росавиация.
уфа, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия
Уфа, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия
© Фото : Международный Аэропорт УфыМеждународный Аэропорт Уфы
Международный Аэропорт Уфы. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Уфы, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Уфы. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Самолет
В аэропортах Казани, Нижнекамска и Чебоксар сняли ограничения
УфаФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Россия
 
 
