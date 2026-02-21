https://ria.ru/20260221/ufa-2075964529.html
В аэропорту Уфы сняли ограничения на полет
В аэропорту Уфы сняли ограничения на полет
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Уфы, сообщила Росавиация. РИА Новости, 21.02.2026
В аэропорту Уфы сняли ограничения на полет
