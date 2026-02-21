https://ria.ru/20260221/ufa-2075944481.html
В аэропорту Уфы ввели ограничения на полет судов
В аэропорту Уфы ввели ограничения на полет судов - РИА Новости, 21.02.2026
В аэропорту Уфы ввели ограничения на полет судов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Уфы, сообщила Росавиация. РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T11:21:00+03:00
2026-02-21T11:21:00+03:00
2026-02-21T11:21:00+03:00
уфа
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
снегопад в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91125/35/911253502_0:78:751:500_1920x0_80_0_0_4dadc330cac1072922ee2a6817986541.jpg
https://ria.ru/20260221/volgograd-2075942241.html
уфа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91125/35/911253502_34:0:701:500_1920x0_80_0_0_a813ac55f2e9dd10f1c664314c009c1b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уфа, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), снегопад в москве
Уфа, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Снегопад в Москве
В аэропорту Уфы ввели ограничения на полет судов
В аэропорту Уфы ввели временные ограничения на полет судов