Ученый объяснил, чем опасно вырезание связанной с синдромом Дауна хромосомы

ТОКИО, 21 фев — РИА Новости. Японские учёные отказались от метода удаления лишней 21-й хромосомы, присутствующей в клетках людей с синдромом Дауна, с помощью разрезания ДНК из-за риска нежелательных изменений генома, сообщил РИА Новости руководитель исследования, доцент Университета Миэ Рётаро Хасидзумэ.

“Разрезание хромосомы с помощью Cas9 вызывает не поддающиеся игнорированию изменения генома, поэтому метод разрезания генома был прекращён”, - подчеркнул он.

Метод Cas9 основан на использовании технологии редактирования генома CRISPR — она позволяет разрезать ДНК в заданной точке. По словам Хасидзумэ, другой принципиальной проблемой метода является его необратимость.

“Удаление хромосомы, даже если удастся технически установить безопасный и высокоэффективный метод, имеет фундаментальную проблему. Она заключается в том, что если однажды удалить хромосому из клетки, вернуть её уже невозможно”, - пояснил эксперт.

По словам ученого, именно поэтому фокус исследований был смещён на альтернативный удалению подход - метод функциональной инактивации.

“С научной (и этической) точки зрения рассматривается метод инактивации целевой хромосомы (когда физически хромосома остаётся, но функционально достигается состояние, аналогичное её удалению). Эту инактивацию возможно достичь с помощью эпигеномного редактирования”, - уточнил доцент Университета Миэ.

Исследователь при этом признал, что “без разрезания эффективность удаления хромосомы в целом ниже”.

“Однако поскольку хромосома не разрезается, возможно проведение повторных вмешательств”, - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос РИА Новости о дальнейших перспективах, Хасидзумэ отметил, что клиническое применение подобных технологий в ближайшие годы невозможно.

“Какая бы технология ни использовалась, удаление или инактивация хромосомы не может быть клинически внедрено в течение нескольких лет… Мы по-прежнему находимся в самом разгаре фундаментального этапа исследований”, - сказал он, но добавил, что “определённый прогресс есть, но ещё не достигнута стадия систематизации”.

В 2025 году группа Хасидзумэ опубликовала статью в журнале PNAS Nexus, в которой сообщила об успешном удалении лишней 21-й хромосомы в части клеток с использованием Cas9. По данным авторов, после удаления в клетках наблюдалась нормализация ряда показателей экспрессии генов. Вместе с тем в той же работе отмечалось, что метод требует усовершенствования. Публикация тогда стала предметом широкого обсуждения в научных кругах.

Синдром Дауна – заболевание, возникающее в результате генетической аномалии, при которой в организме человека появляется лишняя хромосома – трисомия, когда вместо двух хромосом 21 присутствует три.