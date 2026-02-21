Рейтинг@Mail.ru
Ученый объяснил, чем опасно вырезание связанной с синдромом Дауна хромосомы - РИА Новости, 21.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:16 21.02.2026
https://ria.ru/20260221/uchenye-2075953222.html
Ученый объяснил, чем опасно вырезание связанной с синдромом Дауна хромосомы
Ученый объяснил, чем опасно вырезание связанной с синдромом Дауна хромосомы - РИА Новости, 21.02.2026
Ученый объяснил, чем опасно вырезание связанной с синдромом Дауна хромосомы
Японские учёные отказались от метода удаления лишней 21-й хромосомы, присутствующей в клетках людей с синдромом Дауна, с помощью разрезания ДНК из-за риска... РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T12:16:00+03:00
2026-02-21T12:16:00+03:00
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104588/81/1045888181_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_ac766926b933caf265e38ac0fa1fa1c9.jpg
https://ria.ru/20260220/kaprin-2075702778.html
https://ria.ru/20260219/simptomy-2075353703.html
https://ria.ru/20260126/rossija-2070288940.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104588/81/1045888181_111:0:1891:1335_1920x0_80_0_0_4d3f2a1fbac513686309568c1e2d14b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире
В мире
Ученый объяснил, чем опасно вырезание связанной с синдромом Дауна хромосомы

В Японии отказались от вырезания связанной с синдромом Дауна хромосомы

© Fotolia / Hoda Bogdan Ученый работает с микроскопом
Ученый работает с микроскопом - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© Fotolia / Hoda Bogdan
Ученый работает с микроскопом. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТОКИО, 21 фев — РИА Новости. Японские учёные отказались от метода удаления лишней 21-й хромосомы, присутствующей в клетках людей с синдромом Дауна, с помощью разрезания ДНК из-за риска нежелательных изменений генома, сообщил РИА Новости руководитель исследования, доцент Университета Миэ Рётаро Хасидзумэ.
“Разрезание хромосомы с помощью Cas9 вызывает не поддающиеся игнорированию изменения генома, поэтому метод разрезания генома был прекращён”, - подчеркнул он.
Проверка родинок - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Онколог рассказал, сколько времени уходит на создание вакцины от меланомы
20 февраля, 11:35
Метод Cas9 основан на использовании технологии редактирования генома CRISPR — она позволяет разрезать ДНК в заданной точке. По словам Хасидзумэ, другой принципиальной проблемой метода является его необратимость.
“Удаление хромосомы, даже если удастся технически установить безопасный и высокоэффективный метод, имеет фундаментальную проблему. Она заключается в том, что если однажды удалить хромосому из клетки, вернуть её уже невозможно”, - пояснил эксперт.
По словам ученого, именно поэтому фокус исследований был смещён на альтернативный удалению подход - метод функциональной инактивации.
“С научной (и этической) точки зрения рассматривается метод инактивации целевой хромосомы (когда физически хромосома остаётся, но функционально достигается состояние, аналогичное её удалению). Эту инактивацию возможно достичь с помощью эпигеномного редактирования”, - уточнил доцент Университета Миэ.
Исследователь при этом признал, что “без разрезания эффективность удаления хромосомы в целом ниже”.
Врач в кабинете - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Врач назвала симптомы, при которых нужно обратиться к онкологу
19 февраля, 01:07
“Однако поскольку хромосома не разрезается, возможно проведение повторных вмешательств”, - подчеркнул он.
Отвечая на вопрос РИА Новости о дальнейших перспективах, Хасидзумэ отметил, что клиническое применение подобных технологий в ближайшие годы невозможно.
“Какая бы технология ни использовалась, удаление или инактивация хромосомы не может быть клинически внедрено в течение нескольких лет… Мы по-прежнему находимся в самом разгаре фундаментального этапа исследований”, - сказал он, но добавил, что “определённый прогресс есть, но ещё не достигнута стадия систематизации”.
В 2025 году группа Хасидзумэ опубликовала статью в журнале PNAS Nexus, в которой сообщила об успешном удалении лишней 21-й хромосомы в части клеток с использованием Cas9. По данным авторов, после удаления в клетках наблюдалась нормализация ряда показателей экспрессии генов. Вместе с тем в той же работе отмечалось, что метод требует усовершенствования. Публикация тогда стала предметом широкого обсуждения в научных кругах.
Синдром Дауна – заболевание, возникающее в результате генетической аномалии, при которой в организме человека появляется лишняя хромосома – трисомия, когда вместо двух хромосом 21 присутствует три.
Данное хромосомное расстройство встречается у одного младенца из 1000-1100 новорожденных. Это соотношение одинаково в разных странах, климатических зонах, социальных слоях. Оно не зависит от образа жизни родителей, их здоровья, наличия или отсутствия вредных привычек, цвета кожи, национальности. Мальчики и девочки с синдромом Дауна появляются на свет с одинаковой частотой, их родители имеют обычный набор хромосом.
Беременная женщина - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
В Минздраве рассказали о новом порядке оказания медпомощи беременным
26 января, 11:29
 
В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала