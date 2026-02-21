https://ria.ru/20260221/uchastki-2075920347.html
Слуцкий предложил вне очереди давать ветеранам БД участки с коммуникациями
Слуцкий предложил вне очереди давать ветеранам БД участки с коммуникациями - РИА Новости, 21.02.2026
Слуцкий предложил вне очереди давать ветеранам БД участки с коммуникациями
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в разговоре с РИА Новости предложил вне очереди выдавать ветеранам боевых действий и членам их семей земельные участки с подведенными... РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T06:20:00+03:00
2026-02-21T06:20:00+03:00
2026-02-21T06:20:00+03:00
россия
леонид слуцкий (политик)
лдпр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018319255_0:110:3072:1838_1920x0_80_0_0_8916c5c993a0fb8bfc5e5e9e27ebe184.jpg
https://ria.ru/20260218/ipoteka-2075237444.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018319255_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_20ae74aeb85a5e44d65b1519158375ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, леонид слуцкий (политик), лдпр
Россия, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР
Слуцкий предложил вне очереди давать ветеранам БД участки с коммуникациями
РИА Новости: Слуцкий предложил вне очереди давать ветеранам БД земельные участки
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в разговоре с РИА Новости предложил вне очереди выдавать ветеранам боевых действий и членам их семей земельные участки с подведенными коммуникациями.
"Особый приоритет ЛДПР
- семьям участников боевых действий, включая семьи погибших бойцов: при отсутствии единственного жилья они должны обеспечиваться жильем во внеочередном порядке. Ветераны боевых действий и члены их семей должны получить право на внеочередное получение земельных участков с подведенными коммуникациями", - сказал Слуцкий
.
Парламентарий отметил, что наши герои сегодня сражаются за Россию
на СВО, освобождают города и села, рискуя своей жизнью, "сражаясь за каждый сантиметр русской земли, взламывая укрепрайоны, проходя через минные поля, а иногда - и по газовой трубе". Он подчеркнул, что герои отдают все силы, а иногда и жизнь в борьбе за Отечество, свободу и мирную жизнь, выполняя свой священный долг.
"Наш долг - позаботиться о них. ЛДПР выступает за равную поддержку всем героям и их семья. Все, кто защищал интересы России, рисковал жизнью и проливал кровь за Отечество, должны получать одинаковую поддержку", - заключил он.