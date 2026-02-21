Слуцкий предложил вне очереди давать ветеранам БД участки с коммуникациями

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в разговоре с РИА Новости предложил вне очереди выдавать ветеранам боевых действий и членам их семей земельные участки с подведенными коммуникациями.

"Наш долг - позаботиться о них. ЛДПР выступает за равную поддержку всем героям и их семья. Все, кто защищал интересы России, рисковал жизнью и проливал кровь за Отечество, должны получать одинаковую поддержку", - заключил он.