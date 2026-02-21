Рейтинг@Mail.ru
Грызлов отметил объединяющую роль футбольного турнира "Кубок легенд"
Футбол
Футбол
 
19:48 21.02.2026
https://ria.ru/20260221/turnir-2076010174.html
Грызлов отметил объединяющую роль футбольного турнира "Кубок легенд"
Грызлов отметил объединяющую роль футбольного турнира "Кубок легенд" - РИА Новости Спорт, 21.02.2026
Грызлов отметил объединяющую роль футбольного турнира "Кубок легенд"
Международный турнир по футболу "Кубок легенд" имени Константина Еременко в современных условиях играет особую объединяющую роль и дает возможность увидеть... РИА Новости Спорт, 21.02.2026
2026-02-21T19:48:00+03:00
2026-02-21T19:48:00+03:00
футбол
спорт
россия
белоруссия
москва
борис грызлов
дмитрий аленичев
марко матерацци
россия
белоруссия
москва
спорт, россия, белоруссия, москва, борис грызлов, дмитрий аленичев, марко матерацци, франческо тотти, константина, кубок легенд, лига чемпионов уефа, динамо москва, кафу (1993), александр глеб, зенит
Футбол, Спорт, Россия, Белоруссия, Москва, Борис Грызлов, Дмитрий Аленичев, Марко Матерацци, Франческо Тотти, Константина, Кубок легенд, Лига чемпионов УЕФА, Динамо Москва, Кафу (1993), Александр Глеб, Зенит
Грызлов отметил объединяющую роль футбольного турнира "Кубок легенд"

Грызлов: "Кубок легенд" имени Еременко дает возможность увидеть своих кумиров

Борис Грызлов
Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Борис Грызлов. Архивное фото
МИНСК, 21 фев - РИА Новости. Международный турнир по футболу "Кубок легенд" имени Константина Еременко в современных условиях играет особую объединяющую роль и дает возможность увидеть своих кумиров, заявил посол России в Белоруссии Борис Грызлов, возглавляющий попечительский совет турнира.
Турнир проходит 21-22 февраля в Москве.
Команда Легенды России, обыгравшая Легенд Европы в финальном матче международного футбольного турнира Кубок легенд имени Константина Еременко - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Россия в 15-й раз стала обладательницей Кубка легенд
21 сентября 2025, 16:56
"Грандиозный праздник спорта с участием легенд российского и мирового футбола проводится с 2009 года. В разные годы за главный трофей турнира сражались такие мастера мирового уровня, как Дмитрий Аленичев, Франческо Тотти, Кафу, Марко Матерацци, Фабио Каннаваро, Йенс Леман, Ривалдо и многие другие выдающиеся футболисты, которые играли на ключевых позициях в национальных сборных, забивали мячи в решающих матчах Кубка УЕФА и Лиги чемпионов", - говорится в приветствии Грызлова.
В этом году турнир проходит в клубном формате, Кубок легенд разыграют между собой сборная мира и команды ветеранов российских клубов "Динамо", "Зенит", "Локомотив", "Спартак" и ЦСКА. В их составах на поле выйдут в том числе иностранные звезды, которые выступали за эти команды. За сборную мира, в частности, сыграет выступавший за "Арсенал" и "Барселону" белорусский футболист Александр Глеб.
"Как глава попечительского совета турнира хотел бы отметить особую значимость и объединяющую роль Кубка легенд в современных непростых условиях. Турнир изначально создавался как международный открытый проект, призванный стать местом встречи звезд российского и мирового футбола. Отрадно, что, несмотря на все трудности, с которыми организационный комитет и сами спортсмены столкнулись в последние годы, – имею в виду и разного рода формальные ограничения, и негласные запреты, – добрая традиция проведения нашего турнира ни разу не прерывалась. Это большое достижение", - отметил посол.
По его словам, такие соревнования дают возможность воочию увидеть своих кумиров и вносят огромный вклад в популяризацию футбола и здорового образа жизни, формируют атмосферу дружбы и взаимного доверия между представителями разных стран.
Легенды Спартака и сборная СССР в футбольном матче памяти Никиты Симоняна - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Легенды "Спартака" обыграли сборную СССР в матче памяти Никиты Симоняна
25 января, 13:35
 
Матч-центр
 
