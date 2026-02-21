Грызлов отметил объединяющую роль футбольного турнира "Кубок легенд"

"Как глава попечительского совета турнира хотел бы отметить особую значимость и объединяющую роль Кубка легенд в современных непростых условиях. Турнир изначально создавался как международный открытый проект, призванный стать местом встречи звезд российского и мирового футбола. Отрадно, что, несмотря на все трудности, с которыми организационный комитет и сами спортсмены столкнулись в последние годы, – имею в виду и разного рода формальные ограничения, и негласные запреты, – добрая традиция проведения нашего турнира ни разу не прерывалась. Это большое достижение", - отметил посол.