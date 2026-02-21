https://ria.ru/20260221/turnir-2076010174.html
Грызлов отметил объединяющую роль футбольного турнира "Кубок легенд"
Грызлов отметил объединяющую роль футбольного турнира "Кубок легенд"
Грызлов: "Кубок легенд" имени Еременко дает возможность увидеть своих кумиров
МИНСК, 21 фев - РИА Новости. Международный турнир по футболу "Кубок легенд" имени Константина Еременко в современных условиях играет особую объединяющую роль и дает возможность увидеть своих кумиров, заявил посол России в Белоруссии Борис Грызлов, возглавляющий попечительский совет турнира.
Турнир проходит 21-22 февраля в Москве
.
"Грандиозный праздник спорта с участием легенд российского и мирового футбола проводится с 2009 года. В разные годы за главный трофей турнира сражались такие мастера мирового уровня, как Дмитрий Аленичев
, Франческо Тотти
, Кафу
, Марко Матерацци
, Фабио Каннаваро
, Йенс Леман
, Ривалдо
и многие другие выдающиеся футболисты, которые играли на ключевых позициях в национальных сборных, забивали мячи в решающих матчах Кубка УЕФА и Лиги чемпионов
", - говорится в приветствии Грызлова
.
В этом году турнир проходит в клубном формате, Кубок легенд разыграют между собой сборная мира и команды ветеранов российских клубов "Динамо
", "Зенит
", "Локомотив
", "Спартак
" и ЦСКА
. В их составах на поле выйдут в том числе иностранные звезды, которые выступали за эти команды. За сборную мира, в частности, сыграет выступавший за "Арсенал
" и "Барселону
" белорусский футболист Александр Глеб
.
"Как глава попечительского совета турнира хотел бы отметить особую значимость и объединяющую роль Кубка легенд в современных непростых условиях. Турнир изначально создавался как международный открытый проект, призванный стать местом встречи звезд российского и мирового футбола. Отрадно, что, несмотря на все трудности, с которыми организационный комитет и сами спортсмены столкнулись в последние годы, – имею в виду и разного рода формальные ограничения, и негласные запреты, – добрая традиция проведения нашего турнира ни разу не прерывалась. Это большое достижение", - отметил посол.
По его словам, такие соревнования дают возможность воочию увидеть своих кумиров и вносят огромный вклад в популяризацию футбола и здорового образа жизни, формируют атмосферу дружбы и взаимного доверия между представителями разных стран.