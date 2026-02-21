Трамп заявил о повышении глобальных пошлин

ВАШИНГТОН, 21 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил о повышении импортных пошлин против всех стран мира, которые ввел в ответ на решение Верховного суда.

"Незамедлительно повышаю глобальную пошлину в размере десяти процентов для стран, многие из которых десятилетиями "обдирали" США без всякой расплаты (пока не появился я!), до полностью допустимого и юридически проверенного уровня в 15 процентов", — написал он в соцсети Truth Social

В ближайшие месяцы его администрация определит и выпустит новые юридически допустимые тарифы.

Накануне Трамп поручил ввести десятипроцентные тарифы для всех стран мира. Новая мера вступит в силу 25 февраля и будет действовать 150 дней.

За несколько часов до этого Верховный суд США постановил, что закон , по которому глава Белого дома вводил импортные пошлины, не наделяет его такими полномочиями: по Конституции ими обладает только конгресс. Сам же Трамп настаивал на том, что объявленный режим ЧС позволяет ему регулировать экономические операции, в том числе импорт.

Президент назвал это решение позором, отметил, что у него есть запасной план, и пообещал сохранить все тарифы, связанные с национальной безопасностью.

Пошлины США

Трамп начал ужесточать торговую политику практически сразу после возвращения в Белый дом. Сначала он ввел пошлины в отношении Канады и Мексики из-за потока нелегалов в Штаты, а потом и против Китая за то, что Пекин якобы не препятствует поставкам фентанила в США.

В апреле политик установил взаимные тарифы на товары из более чем 200 стран и территорий. Базовая ставка составила десять процентов, но для нескольких десятков государств, с которыми у Штатов образовался большой торговый дефицит, она стала повышенной, что подтолкнуло их к переговорам с американской стороной.