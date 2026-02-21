Рейтинг@Mail.ru
Трамп опубликовал сгенерированное ИИ видео с Роналду - РИА Новости, 21.02.2026
18:56 21.02.2026
Трамп опубликовал сгенерированное ИИ видео с Роналду
Трамп опубликовал сгенерированное ИИ видео с Роналду
2026-02-21T18:56:00+03:00
2026-02-21T18:56:00+03:00
сша
америка
дональд трамп
в мире
сша
америка
сша, америка, дональд трамп, в мире
США, Америка, Дональд Трамп, В мире
Трамп опубликовал сгенерированное ИИ видео с Роналду

Трамп опубликовал сгенерированное ИИ видео с игрой в мяч с Роналду

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем профиле в TikTok сгенерированное ИИ видео, на котором он играет в мяч с португальским футболистом Криштиану Роналду, а также обратился к спортсмену со словами о том, что он нужен в Америке.
"Ты нужен нам в Америке", - обратился к Роналду Трамп, также назвав его величайшим футболистом.
Затем следует сгенерированное нейросетью видео, где Трамп и Роналду играют в мяч в Белом доме.
СШААмерикаДональд ТрампВ мире
 
 
Версия 2023.1 Beta
