https://ria.ru/20260221/tramp-2076005244.html
Трамп опубликовал сгенерированное ИИ видео с Роналду
Трамп опубликовал сгенерированное ИИ видео с Роналду - РИА Новости, 21.02.2026
Трамп опубликовал сгенерированное ИИ видео с Роналду
Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем профиле в TikTok сгенерированное ИИ видео, на котором он играет в мяч с португальским футболистом Криштиану... РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T18:56:00+03:00
2026-02-21T18:56:00+03:00
2026-02-21T18:56:00+03:00
сша
америка
дональд трамп
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/15/2076004593_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ab7361fb675d4facf3d3fe5c35330f3f.jpg
https://ria.ru/20260221/tramp-2075915607.html
сша
америка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/15/2076004593_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0d8ad1345fa6c4d4bfed2ad5a741dfdd.jpg
Сгенерированное видео, опубликованное на странице Трампа
Сгенерированное видео, опубликованное на странице Трампа
2026-02-21T18:56
true
PT0M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, америка, дональд трамп, в мире
США, Америка, Дональд Трамп, В мире
Трамп опубликовал сгенерированное ИИ видео с Роналду
Трамп опубликовал сгенерированное ИИ видео с игрой в мяч с Роналду
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем профиле в TikTok сгенерированное ИИ видео, на котором он играет в мяч с португальским футболистом Криштиану Роналду, а также обратился к спортсмену со словами о том, что он нужен в Америке.
"Ты нужен нам в Америке", - обратился к Роналду Трамп, также назвав его величайшим футболистом.
Затем следует сгенерированное нейросетью видео, где Трамп и Роналду играют в мяч в Белом доме.