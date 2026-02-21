Трамп принимает отчаянные меры после отмены пошлин судом, считает политолог

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Политолог-американист Малек Дудаков считает, что президент США Дональд Трамп ввел очередные пошлины после решения верховного суда США для сохранения авторитета.
В пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент США назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план. Позже Трамп сообщил, что подписал указ о введении импортных пошлин в 10% в отношении всех стран мира. Пошлины вступят в силу 24 февраля и будут действовать на протяжении 150 дней.
"Нужно воспринимать последнее заявление администрации Трампа как во многом отчаянную меру и попытку просто сохранить лицо нынешней администрации, потому что Верховный суд США аннулировал действие большого количества тарифов, которые Трамп вводил, используя режим чрезвычайной ситуации в торговой сфере, введенной им же самим", - заявил Дудаков порталу NEWS.ru.
По его словам, позже эти пошлины придется отменять, либо просить одобрения на продление у Конгресса, Дудаков сомневается, что Конгресс на это пойдет. Кроме того, отмена случится перед выборами в Конгресс.