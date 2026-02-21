Рейтинг@Mail.ru
Трамп пообещал исключить Вьетнам из списка стран, куда ограничен экспорт - РИА Новости, 21.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:32 21.02.2026
https://ria.ru/20260221/tramp-2075954316.html
Трамп пообещал исключить Вьетнам из списка стран, куда ограничен экспорт
Трамп пообещал исключить Вьетнам из списка стран, куда ограничен экспорт - РИА Новости, 21.02.2026
Трамп пообещал исключить Вьетнам из списка стран, куда ограничен экспорт
Президент США Дональд Трамп на встрече в Вашингтоне с генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама То Ламом пообещал вьетнамскому лидеру в ближайшее время... РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T12:32:00+03:00
2026-02-21T12:32:00+03:00
в мире
сша
вьетнам
вашингтон (штат)
дональд трамп
то лам
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074896473_729:301:3071:1618_1920x0_80_0_0_4cb5f546e86ae005b56c75452fc2adfc.jpg
https://ria.ru/20260221/tramp-2075912291.html
https://ria.ru/20260221/poshliny-2075904297.html
сша
вьетнам
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074896473_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_a5ccd337424ae8489bd89dba6e2e9c97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, вьетнам, вашингтон (штат), дональд трамп, то лам
В мире, США, Вьетнам, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, То Лам
Трамп пообещал исключить Вьетнам из списка стран, куда ограничен экспорт

Трамп пообещал исключить Вьетнам из списка стран, куда ограничен экспорт из США

© REUTERS / Elizabeth FrantzПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© REUTERS / Elizabeth Frantz
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАНГКОК, 21 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече в Вашингтоне с генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама То Ламом пообещал вьетнамскому лидеру в ближайшее время исключить Вьетнам из списка стран, в которые экспорт из США ограничен из соображений национальной безопасности, сообщает в субботу вьетнамское государственное новостное агентство VNA.
Лидер Вьетнама находится в США с официальным визитом, в ходе которого он принял участие в первом заседании инициированного президентом трампом Совета мира.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Трамп подписал указ о введении торговой пошлины для всех стран мира
Вчера, 02:46
"Президент Трамп высоко оценил усилия Вьетнама по сбалансированию двусторонней торговли и приветствовал важные контракты, подписанные во время визита (генсека То Лама в США – ред.). Он положительно отреагировал на предложения Вьетнама о сотрудничестве в экономической и научно-технической областях. Он также заявил, что поручит соответствующим ведомствам в ближайшее время исключить Вьетнам из списка стран, подлежащих стратегическому экспортному контролю (D1–D3)", - сообщает издание.
Списки D1 – D3 представляют собой перечень стран, в которые ограничены поставки из США определенных товаров и материалов из соображений национальной безопасности.
Также на встрече в Вашингтоне Генеральный секретарь ЦК КПВ и президент США отметили успешное развитие всеобъемлющего стратегического партнерство между Вьетнамом и США на стабильной, содержательной и эффективной основе.
Оба лидера выразили удовлетворение позитивными результатами в политико-дипломатических отношениях, экономическом и торговом сотрудничестве, преодолении последствий войны (Вьетнамской войны США 1960-х – 1970-х годов – ред.), науке и технологиях, образовании и профессиональной подготовке, а также гуманитарных обменах.
Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Бессент раскритиковал решение Верховного суда США по пошлинам Трампа
Вчера, 00:27
 
В миреСШАВьетнамВашингтон (штат)Дональд ТрампТо Лам
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала