Трамп пообещал исключить Вьетнам из списка стран, куда ограничен экспорт

БАНГКОК, 21 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече в Вашингтоне с генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама То Ламом пообещал вьетнамскому лидеру в ближайшее время исключить Вьетнам из списка стран, в которые экспорт из США ограничен из соображений национальной безопасности, сообщает в субботу вьетнамское государственное новостное агентство VNA.
"Президент Трамп высоко оценил усилия Вьетнама по сбалансированию двусторонней торговли и приветствовал важные контракты, подписанные во время визита (генсека То Лама в США – ред.). Он положительно отреагировал на предложения Вьетнама о сотрудничестве в экономической и научно-технической областях. Он также заявил, что поручит соответствующим ведомствам в ближайшее время исключить Вьетнам из списка стран, подлежащих стратегическому экспортному контролю (D1–D3)", - сообщает издание.
Списки D1 – D3 представляют собой перечень стран, в которые ограничены поставки из США определенных товаров и материалов из соображений национальной безопасности.
Также на встрече в Вашингтоне Генеральный секретарь ЦК КПВ и президент США отметили успешное развитие всеобъемлющего стратегического партнерство между Вьетнамом и США на стабильной, содержательной и эффективной основе.
Оба лидера выразили удовлетворение позитивными результатами в политико-дипломатических отношениях, экономическом и торговом сотрудничестве, преодолении последствий войны (Вьетнамской войны США 1960-х – 1970-х годов – ред.), науке и технологиях, образовании и профессиональной подготовке, а также гуманитарных обменах.