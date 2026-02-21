Рейтинг@Mail.ru
Трамп проведет выходные в Белом доме, а не в Мар-а-Лаго - РИА Новости, 21.02.2026
04:27 21.02.2026
Трамп проведет выходные в Белом доме, а не в Мар-а-Лаго
в мире
сша
флорида
дональд трамп
в мире, сша, флорида, дональд трамп
В мире, США, Флорида, Дональд Трамп
Трамп проведет выходные в Белом доме, а не в Мар-а-Лаго

Трамп проведет в субботу три закрытых совещания в Белом доме

© REUTERS / Al DragoДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© REUTERS / Al Drago
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп проведет эти выходные в Белом доме, а не в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида, следует из распространенного Белым домом расписания.
В субботу американский лидер примет участие в трех закрытых политических совещаниях в Овальном кабинете в 12.00, 12.30 и 13.00 (20.00, 20.30 и 21.00 мск). Также Трамп с супругой Меланьей примут участие в ужине с американскими губернаторами в 18.45 (02.45 мск в воскресенье).
В расписание также указывается, что в 8 утра субботы и воскресенья (16.00 мск) у президента свободное время, традиционное называемое executive time, которое он тратит на деятельность, которая не внесена в официальное расписание.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Губернатор Иллинойса потребовал от Трампа компенсаций после отмены пошлин
