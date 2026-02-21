https://ria.ru/20260221/tramp-2075915607.html
Трамп проведет выходные в Белом доме, а не в Мар-а-Лаго
Президент США Дональд Трамп проведет эти выходные в Белом доме, а не в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида, следует из распространенного Белым домом... РИА Новости, 21.02.2026
в мире
сша
флорида
дональд трамп
2026
Трамп проведет в субботу три закрытых совещания в Белом доме