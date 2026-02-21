Трамп подписал указ о введении торговой пошлины для всех стран мира

ВАШИНГТОН, 21 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поручил ввести 10-процентные тарифы для всех стран мира.

"Для меня большая честь объявить, что я только что подписал из Овального кабинета указ о глобальной пошлине десять процентов", — сообщил он в соцсети Truth Social.

Новая мера вступит в силу 25 февраля и будет действовать 150 дней.

закон о чрезвычайных экономических полномочиях от 1977-го не позволяет Трампу устанавливать импортные пошлины, которые он ввел в прошлом году. Накануне Верховный суд США постановил, чтоне позволяет Трампу устанавливать импортные пошлины, которые он ввел в прошлом году.

В американской конституции сказано, что таким правом наделен только конгресс. Однако глава Белого дома не раз заявлял, что, согласно IEEPA, объявленное в стране ЧС позволяет ему регулировать экономические операции, в том числе импорт.

Сам президент назвал это решение позором, отметил, что у него есть запасной план, и пообещал сохранить все тарифы, связанные с нацбезопасностью.

Пошлины США

Трамп начал ужесточать торговую политику практически сразу после возвращения в Белый дом. Сначала он ввел пошлины в отношении Канады и Мексики из-за потока нелегалов в Штаты, а потом и против Китая за то, что Пекин якобы не препятствует поставкам фентанила в США.

В апреле политик установил взаимные тарифы на товары из более чем 200 стран и территорий. Базовая ставка составила десять процентов, но для нескольких десятков государств, с которыми у Штатов образовался большой торговый дефицит, она стала повышенной, что подтолкнуло их к переговорам с американской стороной.