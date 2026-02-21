https://ria.ru/20260221/tramp-2075912291.html
Трамп подписал указ о введении торговой пошлины для всех стран мира
Трамп подписал указ о введении торговой пошлины для всех стран мира - РИА Новости, 21.02.2026
Трамп подписал указ о введении торговой пошлины для всех стран мира
Президент США Дональд Трамп поручил ввести 10-процентные тарифы для всех стран мира. РИА Новости, 21.02.2026
Трамп подписал указ о введении торговой пошлины для всех стран мира
Трамп подписал указ о введении торговой пошлины в 10% для всех стран мира
ВАШИНГТОН, 21 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поручил ввести 10-процентные тарифы для всех стран мира.
"Для меня большая честь объявить, что я только что подписал из Овального кабинета указ о глобальной пошлине десять процентов", — сообщил он в соцсети Truth Social.
Новая мера вступит в силу 25 февраля и будет действовать 150 дней.
Накануне Верховный суд США
постановил, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях от 1977-го
не позволяет Трампу устанавливать импортные пошлины, которые он ввел в прошлом году.
В американской конституции сказано, что таким правом наделен только конгресс. Однако глава Белого дома не раз заявлял, что, согласно IEEPA, объявленное в стране ЧС позволяет ему регулировать экономические операции, в том числе импорт.
Сам президент назвал это решение позором, отметил, что у него есть запасной план, и пообещал сохранить все тарифы, связанные с нацбезопасностью.
Трамп начал ужесточать торговую политику практически сразу после возвращения в Белый дом. Сначала он ввел пошлины в отношении Канады и Мексики
из-за потока нелегалов в Штаты, а потом и против Китая
за то, что Пекин якобы не препятствует поставкам фентанила в США.
В апреле политик установил взаимные тарифы на товары из более чем 200 стран и территорий. Базовая ставка составила десять процентов, но для нескольких десятков государств, с которыми у Штатов образовался большой торговый дефицит, она стала повышенной, что подтолкнуло их к переговорам с американской стороной.
Также Трамп повысил пошлины на сталь, алюминий, медь и другую продукцию.