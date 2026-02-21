Губернатор Иллинойса потребовал от Трампа компенсаций после отмены пошлин

ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Губернатор Иллинойса Джей Притцкер на фоне решения Верховного суда США, признавшего президентские торговые сборы незаконными, в письме на имя Дональда Трампа попросил возместить жителям штата почти 8,7 миллиарда долларов и приложил к письму счет.

В ответ на решение Верховного суда Трамп заявил, что все пошлины, мотивированные национальной безопасностью, остаются в силе. Он добавил, что вскоре подпишет указ о введении глобальной пошлины в 10% сверх уже действующих и сообщил, что ряд торговых соглашений США с другими странами будет пересмотрен из-за вердикта суда.