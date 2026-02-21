Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Иллинойса потребовал от Трампа компенсаций после отмены пошлин - РИА Новости, 21.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:32 21.02.2026
https://ria.ru/20260221/tramp-2075908476.html
Губернатор Иллинойса потребовал от Трампа компенсаций после отмены пошлин
Губернатор Иллинойса потребовал от Трампа компенсаций после отмены пошлин - РИА Новости, 21.02.2026
Губернатор Иллинойса потребовал от Трампа компенсаций после отмены пошлин
Губернатор Иллинойса Джей Притцкер на фоне решения Верховного суда США, признавшего президентские торговые сборы незаконными, в письме на имя Дональда Трампа... РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T01:32:00+03:00
2026-02-21T01:32:00+03:00
в мире
иллинойс
сша
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071219228_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3b1d197e196153ee5d1ab534ce0106d4.jpg
https://ria.ru/20260221/tramp-2075904138.html
https://ria.ru/20260221/poshliny-2075904297.html
иллинойс
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071219228_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_867099ba7bbfd4edba94ac014df2ac90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иллинойс, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
В мире, Иллинойс, США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Губернатор Иллинойса потребовал от Трампа компенсаций после отмены пошлин

Глава Иллинойса Притцкер потребовал от Трампа компенсаций после отмены пошлин

© AP Photo / Allison RobbertДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© AP Photo / Allison Robbert
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Губернатор Иллинойса Джей Притцкер на фоне решения Верховного суда США, признавшего президентские торговые сборы незаконными, в письме на имя Дональда Трампа попросил возместить жителям штата почти 8,7 миллиарда долларов и приложил к письму счет.
В пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент США назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
СМИ: партнеры США ждут, что Трамп применит другие механизмы по вводу пошлин
Вчера, 00:14
"От имени жителей Иллинойса я требую вернуть по 1 700 долларов каждой семье в штате. В Иллинойсе 5 105 448 домохозяйств, что в сумме составляет 8 679 261 600 долларов, которые вы должны возместить", - говорится в письме Притцкера на имя Трампа, в котором тот указывает, что пошлины нанесли ущерб фермерам и повлияли на цены.
К письму был также приложен счет на указанную сумму. Получателем указаны трудящиеся семьи штата Иллинойс.
В ответ на решение Верховного суда Трамп заявил, что все пошлины, мотивированные национальной безопасностью, остаются в силе. Он добавил, что вскоре подпишет указ о введении глобальной пошлины в 10% сверх уже действующих и сообщил, что ряд торговых соглашений США с другими странами будет пересмотрен из-за вердикта суда.
Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Бессент раскритиковал решение Верховного суда США по пошлинам Трампа
Вчера, 00:27
 
В миреИллинойсСШАДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала