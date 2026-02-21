https://ria.ru/20260221/tramp-2075908476.html
Губернатор Иллинойса потребовал от Трампа компенсаций после отмены пошлин
Губернатор Иллинойса потребовал от Трампа компенсаций после отмены пошлин - РИА Новости, 21.02.2026
Губернатор Иллинойса потребовал от Трампа компенсаций после отмены пошлин
Губернатор Иллинойса Джей Притцкер на фоне решения Верховного суда США, признавшего президентские торговые сборы незаконными, в письме на имя Дональда Трампа... РИА Новости, 21.02.2026
Губернатор Иллинойса потребовал от Трампа компенсаций после отмены пошлин
ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Губернатор Иллинойса Джей Притцкер на фоне решения Верховного суда США, признавшего президентские торговые сборы незаконными, в письме на имя Дональда Трампа попросил возместить жителям штата почти 8,7 миллиарда долларов и приложил к письму счет.
В пятницу Верховный суд США
признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого Трамп
вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент США назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план.
"От имени жителей Иллинойса
я требую вернуть по 1 700 долларов каждой семье в штате. В Иллинойсе 5 105 448 домохозяйств, что в сумме составляет 8 679 261 600 долларов, которые вы должны возместить", - говорится в письме Притцкера на имя Трампа, в котором тот указывает, что пошлины нанесли ущерб фермерам и повлияли на цены.
К письму был также приложен счет на указанную сумму. Получателем указаны трудящиеся семьи штата Иллинойс.
В ответ на решение Верховного суда Трамп заявил, что все пошлины, мотивированные национальной безопасностью, остаются в силе. Он добавил, что вскоре подпишет указ о введении глобальной пошлины в 10% сверх уже действующих и сообщил, что ряд торговых соглашений США с другими странами будет пересмотрен из-за вердикта суда.