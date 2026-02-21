https://ria.ru/20260221/tramp-2075904138.html
СМИ: партнеры США ждут, что Трамп применит другие механизмы по вводу пошлин
СМИ: партнеры США ждут, что Трамп применит другие механизмы по вводу пошлин - РИА Новости, 21.02.2026
СМИ: партнеры США ждут, что Трамп применит другие механизмы по вводу пошлин
Торговые партнеры США ожидают, что президент страны Дональд Трамп после решения верховного суда воспользуется другими механизмами для возможного замещения ранее
СМИ: партнеры США ждут, что Трамп применит другие механизмы по вводу пошлин
Politico: партнеры США ждут, что Трамп применит другие механизмы по вводу пошлин
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Торговые партнеры США ожидают, что президент страны Дональд Трамп после решения верховного суда воспользуется другими механизмами для возможного замещения ранее введенных пошлин, сообщило издание Politico.
Верховный суд США
в пятницу признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, по которому Трамп
вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Суд в своем решении указал, что исключительными полномочиями по введению таких пошлин обладает конгресс.
"Торговые партнеры (США - ред.), тем не менее, в основном ожидают, что Трамп найдет способ ввести замещающие пошлины при помощи законных способов, имеющихся в его распоряжении", - говорится в публикации издания.
Издание привело слова французского дипломата, который отметил, что в стране "наблюдали за этим решением", однако ожидают, что администрация Трампа "воспользуется другими правовыми инструментами" для потенциального возмещения пошлин. Схожую точку зрения изданию выразили дипломат из Азии
, немецкий политик и глава комитета Европарламента
по международной торговле Бернд Ланге.
Кроме того, канадский министр по межведомственным отношениям и ответственный за торговлю между Канадой
и США Доминик Леблан отметил, что решение верховного суда подтверждает "неоправданность" пошлин Трампа, подчеркнув, что "предстоит еще много работы" по поддержке пострадавших от решений Штатов предприятий и работников.
Трамп, в свою очередь, заявлял, что все пошлины, связанные с национальной безопасностью, сохраняются в полной мере, несмотря на решение. Он добавил, что в пятницу подпишет указ о введении глобальной пошлины в 10% дополнительно к уже инициированным, и объявил, что ряд торговых сделок, заключенных США с иностранными государствами, изменится из-за решения суда.