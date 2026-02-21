Рейтинг@Mail.ru
СМИ: партнеры США ждут, что Трамп применит другие механизмы по вводу пошлин - РИА Новости, 21.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:14 21.02.2026
https://ria.ru/20260221/tramp-2075904138.html
СМИ: партнеры США ждут, что Трамп применит другие механизмы по вводу пошлин
СМИ: партнеры США ждут, что Трамп применит другие механизмы по вводу пошлин - РИА Новости, 21.02.2026
СМИ: партнеры США ждут, что Трамп применит другие механизмы по вводу пошлин
Торговые партнеры США ожидают, что президент страны Дональд Трамп после решения верховного суда воспользуется другими механизмами для возможного замещения ранее РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T00:14:00+03:00
2026-02-21T00:14:00+03:00
в мире
сша
азия
канада
дональд трамп
politico
европарламент
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072519077_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_5af6b589bcbde758594da12f3067ae14.jpg
https://ria.ru/20260220/tramp-2075902228.html
https://ria.ru/20260220/poshliny-2075900124.html
сша
азия
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072519077_331:0:3062:2048_1920x0_80_0_0_13573d62d56aa308cc9b82f64221cb2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, азия, канада, дональд трамп, politico, европарламент, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Азия, Канада, Дональд Трамп, Politico, Европарламент, Введение Трампом пошлин на импорт
СМИ: партнеры США ждут, что Трамп применит другие механизмы по вводу пошлин

Politico: партнеры США ждут, что Трамп применит другие механизмы по вводу пошлин

© REUTERS / Al DragoДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© REUTERS / Al Drago
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Торговые партнеры США ожидают, что президент страны Дональд Трамп после решения верховного суда воспользуется другими механизмами для возможного замещения ранее введенных пошлин, сообщило издание Politico.
Верховный суд США в пятницу признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, по которому Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Суд в своем решении указал, что исключительными полномочиями по введению таких пошлин обладает конгресс.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Трамп анонсировал мощные шаги в вопросе пошлин
Вчера, 23:51
"Торговые партнеры (США - ред.), тем не менее, в основном ожидают, что Трамп найдет способ ввести замещающие пошлины при помощи законных способов, имеющихся в его распоряжении", - говорится в публикации издания.
Издание привело слова французского дипломата, который отметил, что в стране "наблюдали за этим решением", однако ожидают, что администрация Трампа "воспользуется другими правовыми инструментами" для потенциального возмещения пошлин. Схожую точку зрения изданию выразили дипломат из Азии, немецкий политик и глава комитета Европарламента по международной торговле Бернд Ланге.
Кроме того, канадский министр по межведомственным отношениям и ответственный за торговлю между Канадой и США Доминик Леблан отметил, что решение верховного суда подтверждает "неоправданность" пошлин Трампа, подчеркнув, что "предстоит еще много работы" по поддержке пострадавших от решений Штатов предприятий и работников.
Трамп, в свою очередь, заявлял, что все пошлины, связанные с национальной безопасностью, сохраняются в полной мере, несмотря на решение. Он добавил, что в пятницу подпишет указ о введении глобальной пошлины в 10% дополнительно к уже инициированным, и объявил, что ряд торговых сделок, заключенных США с иностранными государствами, изменится из-за решения суда.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Вэнс раскритиковал решение Верховного суда США о пошлинах
Вчера, 23:33
 
В миреСШААзияКанадаДональд ТрампPoliticoЕвропарламентВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала