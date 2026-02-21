СМИ: партнеры США ждут, что Трамп применит другие механизмы по вводу пошлин

"Торговые партнеры (США - ред.), тем не менее, в основном ожидают, что Трамп найдет способ ввести замещающие пошлины при помощи законных способов, имеющихся в его распоряжении", - говорится в публикации издания.

Трамп, в свою очередь, заявлял, что все пошлины, связанные с национальной безопасностью, сохраняются в полной мере, несмотря на решение. Он добавил, что в пятницу подпишет указ о введении глобальной пошлины в 10% дополнительно к уже инициированным, и объявил, что ряд торговых сделок, заключенных США с иностранными государствами, изменится из-за решения суда.