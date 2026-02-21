Франция нарастила закупки титана в России до исторического максимума

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Франция по итогам 2025 года увеличила импорт титана из России до исторически максимальной суммы, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.

Так, в минувшем году французские импортеры ввезли российского титана на 129,9 миллиона евро против 108,6 миллиона годом ранее. Таким образом, сумма импорта увеличилась на 19,6% в годовом выражении.

Согласно расчетам, сумма поставок стала максимальной с 1992 года. Более ранних данных ведомство не предоставляет.