Франция нарастила закупки титана в России до исторического максимума
07:47 21.02.2026
Франция нарастила закупки титана в России до исторического максимума
Франция по итогам 2025 года увеличила импорт титана из России до исторически максимальной суммы, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. РИА Новости, 21.02.2026
2026
Франция нарастила закупки титана в России до исторического максимума

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Франция по итогам 2025 года увеличила импорт титана из России до исторически максимальной суммы, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
Так, в минувшем году французские импортеры ввезли российского титана на 129,9 миллиона евро против 108,6 миллиона годом ранее. Таким образом, сумма импорта увеличилась на 19,6% в годовом выражении.
Согласно расчетам, сумма поставок стала максимальной с 1992 года. Более ранних данных ведомство не предоставляет.
Помимо этого, в 2025 году еще четыре страны ЕС нарастили импорт российского титана до рекордных за несколько лет значений. Так, Эстония увеличила закупки до 4,9 миллиона евро - максимальной суммы с 2017 года. Импорт Австрии и Румынии достиг максимумов с 2022 года - 3,3 миллиона и 1,2 миллиона евро соответственно, а Польши - с 2023 года (130,7 тысячи евро).
Таблетки - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
ЕС в сентябре нарастил закупку лекарств у России в семь раз
