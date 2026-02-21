Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Пентагон приступил к тестированию дронов в рамках новой инициативы - РИА Новости, 21.02.2026
02:24 21.02.2026
СМИ: Пентагон приступил к тестированию дронов в рамках новой инициативы
Министерство войны США на этой неделе приступило к первому этапу испытаний недорогих дронов-камикадзе в рамках новой инициативы, направленной на расширение их... РИА Новости, 21.02.2026
в мире
сша
джорджия
министерство обороны сша
сша
джорджия
в мире, сша, джорджия, министерство обороны сша
В мире, США, Джорджия, Министерство обороны США
ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Министерство войны США на этой неделе приступило к первому этапу испытаний недорогих дронов-камикадзе в рамках новой инициативы, направленной на расширение их применения в американских вооруженных силах, сообщает газета Army Times.
В начале февраля стало известно, что Пентагон планирует к 2027 году сформировать внушительный арсенал, включающий несколько сотен тысяч дронов-камикадзе. Как следует из заявления министерства, оказавшегося в распоряжении РИА Новости, в рамках реализации этой стратегии к испытаниям беспилотных систем привлекли 25 профильных компаний, среди которых значатся и два украинских производителя: General Cherry и Ukrainian Defense Drone Tech.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Пентагон объявил тендер на создание спутников слежения
18 февраля, 15:49
"Министерство обороны США на этой неделе приступило к испытаниям в рамках начальной фазы своей программы Drone Dominance Program - инициативы, направленной на расширение использования коммерческих дронов во всех видах вооруженных сил", - пишет издание.
На первом этапе испытаний под названием Gauntlet на базе "Форт-Беннинг" в штате Джорджия военные будут управлять дронами и оценивать их работу, чтобы определить, какие из 25 конкурирующих производителей смогут пройти в следующий раунд программы, уточняет газета.
По данным издания, всего Пентагон планирует вложить 1 миллиард долларов в ближайшие два года в американскую индустрию дронов в рамках программы Drone Dominance.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Пентагон может разорвать контракт с Anthropic, пишут СМИ
15 февраля, 05:43
 
