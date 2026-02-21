Рейтинг@Mail.ru
ФСБ рассказала, как Украина использует Telegram против российских военных
08:47 21.02.2026 (обновлено: 09:30 21.02.2026)
ФСБ рассказала, как Украина использует Telegram против российских военных
ФСБ рассказала, как Украина использует Telegram против российских военных
Украинские войска и спецслужбы используют Telegram для получения военных данных, сообщили в ЦОС ФСБ. РИА Новости, 21.02.2026
ФСБ рассказала, как Украина использует Telegram против российских военных

ФСБ: спецслужбы Украины и ВСУ используют Telegram для получения военных данных

Логотип мессенджера Telegram на экране смартфона
Логотип мессенджера Telegram на экране смартфона. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Украинские войска и спецслужбы используют Telegram для получения военных данных, сообщили в ЦОС ФСБ.
"Они имеют возможность в кратчайшие сроки получать информацию, размещаемую в Telegram, и использовать ее в военных целях", — говорится в заявлении.
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Командир рассказал, почему в зоне СВО не используется Telegram
Вчера, 05:09
Так, применение мессенджера в зоне СВО не раз ставило под угрозу жизни российских бойцов в последние три месяца, выяснило ведомство.

Ситуация с Telegram в России

На минувшей неделе Роскомнадзор начал замедлять работу приложения. Сообщения СМИ о его полной блокировке с 1 апреля там не подтвердили и не опровергли.
С 15 по 17 февраля Telegram заблокировал почти 600 тысяч каналов и групп, что стало самым большим значением за месяц.
Мессенджер Telegram - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Число мошеннических звонков снизилось после блокировки вызовов в Telegram
18 февраля, 11:15
Накануне РКН сообщил, что мессенджер еженедельно удаляет до ста сервисов "пробива" по запросу, с 2022 года их общее число составило 8358. При этом принципиально ситуация не меняется: появляются все новые ресурсы. Ведомство призвало руководство платформы самостоятельно пресекать работу таких ботов и запретить их поиск, а также прекратить предоставлять им инфраструктуру доступа к украденной личной информации.
Злоумышленники активно используют эти данные для обмана, вымогательства денег и диверсий. Из-за этого от Telegram не раз требовали повысить безопасность пользователей, но все обращения он проигнорировал. Мессенджер отказывается передавать силовикам сведения не только о случаях мошенничества, но и о планировании и совершении терактов. Однако он предоставляет их зарубежным спецслужбам.
Логотип Telegram - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Telegram в России: что известно о причинах замедления, будет ли блокировка РКН
17 февраля, 13:20
 
