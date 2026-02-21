https://ria.ru/20260221/telegram-2075927469.html
ФСБ рассказала, как Украина использует Telegram против российских военных
ФСБ рассказала, как Украина использует Telegram против российских военных - РИА Новости, 21.02.2026
ФСБ рассказала, как Украина использует Telegram против российских военных
Украинские войска и спецслужбы используют Telegram для получения военных данных, сообщили в ЦОС ФСБ. РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T08:47:00+03:00
2026-02-21T08:47:00+03:00
2026-02-21T09:30:00+03:00
технологии
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
telegram
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074961906_0:35:3071:1762_1920x0_80_0_0_b6d1718080710fd2f42ba8200a89de87.jpg
https://ria.ru/20260221/svo-2075917902.html
https://ria.ru/20260218/telegram-2075144366.html
https://ria.ru/20260217/telegram-2073470463.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074961906_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_239086ca41760d17d6b3045b83530857.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), telegram, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Технологии, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Telegram, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ рассказала, как Украина использует Telegram против российских военных
ФСБ: спецслужбы Украины и ВСУ используют Telegram для получения военных данных
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Украинские войска и спецслужбы используют Telegram для получения военных данных, сообщили в ЦОС ФСБ.
"Они имеют возможность в кратчайшие сроки получать информацию, размещаемую в Telegram
, и использовать ее в военных целях", — говорится в заявлении.
Так, применение мессенджера в зоне СВО не раз ставило под угрозу жизни российских бойцов в последние три месяца, выяснило ведомство.
Ситуация с Telegram в России
На минувшей неделе Роскомнадзор
начал замедлять работу приложения. Сообщения СМИ о его полной блокировке с 1 апреля там не подтвердили и не опровергли.
С 15 по 17 февраля Telegram заблокировал почти 600 тысяч каналов и групп, что стало самым большим значением за месяц.
Накануне РКН сообщил, что мессенджер еженедельно удаляет до ста сервисов "пробива" по запросу, с 2022 года их общее число составило 8358. При этом принципиально ситуация не меняется: появляются все новые ресурсы. Ведомство призвало руководство платформы самостоятельно пресекать работу таких ботов и запретить их поиск, а также прекратить предоставлять им инфраструктуру доступа к украденной личной информации.
Злоумышленники активно используют эти данные для обмана, вымогательства денег и диверсий. Из-за этого от Telegram не раз требовали повысить безопасность пользователей, но все обращения он проигнорировал. Мессенджер отказывается передавать силовикам сведения не только о случаях мошенничества, но и о планировании и совершении терактов. Однако он предоставляет их зарубежным спецслужбам.