ФСБ рассказала, как Украина использует Telegram против российских военных

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Украинские войска и спецслужбы используют Telegram для получения военных данных, сообщили в ЦОС ФСБ.

"Они имеют возможность в кратчайшие сроки получать информацию, размещаемую в Telegram , и использовать ее в военных целях", — говорится в заявлении.

Так, применение мессенджера в зоне СВО не раз ставило под угрозу жизни российских бойцов в последние три месяца, выяснило ведомство.

Ситуация с Telegram в России

На минувшей неделе Роскомнадзор начал замедлять работу приложения. Сообщения СМИ о его полной блокировке с 1 апреля там не подтвердили и не опровергли.

С 15 по 17 февраля Telegram заблокировал почти 600 тысяч каналов и групп, что стало самым большим значением за месяц.

Накануне РКН сообщил, что мессенджер еженедельно удаляет до ста сервисов "пробива" по запросу, с 2022 года их общее число составило 8358. При этом принципиально ситуация не меняется: появляются все новые ресурсы. Ведомство призвало руководство платформы самостоятельно пресекать работу таких ботов и запретить их поиск, а также прекратить предоставлять им инфраструктуру доступа к украденной личной информации.