В Театре Российской армии к 23 февраля показали премьеру спектакля об СВО

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Премьера спектакля "Линия соприкосновения" по пьесе Виталия Павлова о разделенной трагическими событиями на Донбассе семье состоялась в Театре Российской армии в Москве, она приурочена ко Дню защитника Отечества, передает корреспондент РИА Новости.

В центре повествования - враждующие из-за разногласий братья. Мать, которая всегда действовала из любви к своим детям, винит себя в крахе семьи и мечтает примирить сыновей. Пьеса заставляет задуматься о том, можно ли собрать воедино осколки этой семьи и попробовать жить заново.

Завершающий монолог матери, сыновья которой воевали по разные стороны баррикад, тронул зрителей до слез. Ее сердце разорвано пополам - эту трагедию чувствуют миллионы людей в России

По мнению автора пьесы Виктора Павлова, нынешняя линия соприкосновения проходит не только между войсками на земле, но также и внутри домов и семей.

Основным образом в сценическом решении стали осколки - разрушенного дома и разрушенной семьи. Осколки парили в пространстве, отражаясь в черной воде пола. Вода символизирует время, а время - ещё один главный герой этой пьесы. Конечность времени, человеческой жизни выражена в звуках капающей воды, словно напоминание для зрителя о том, что нам дана одна жизнь, и только в ней есть шанс все исправить.

Режиссёр Евгений Харланов рассказал, что для него эта история о крепкой семье, которая была безвозвратно разрушена сначала личными взаимоотношениями братьев, а после и крупными политическими событиями.

В спектакле играют артисты Театра Армии Светлана Садковская, Максим Чиков, Роман Радов, Юрий Сазонов, Ирина Латушко, Кирилл Климович и участники Детской театральной студии Матвей Шеремец и Александр Ефремов