В Театре Российской армии к 23 февраля показали премьеру спектакля об СВО
Искусство
Культура
 
23:07 21.02.2026 (обновлено: 23:41 21.02.2026)
В Театре Российской армии к 23 февраля показали премьеру спектакля об СВО
Премьера спектакля "Линия соприкосновения" по пьесе Виталия Павлова о разделенной трагическими событиями на Донбассе семье состоялась в Театре Российской армии
В Театре Российской армии к 23 февраля показали премьеру спектакля об СВО

Здание Центрального академического театра Российской армии в Москве
Здание Центрального академического театра Российской армии в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Премьера спектакля "Линия соприкосновения" по пьесе Виталия Павлова о разделенной трагическими событиями на Донбассе семье состоялась в Театре Российской армии в Москве, она приурочена ко Дню защитника Отечества, передает корреспондент РИА Новости.
В центре повествования - враждующие из-за разногласий братья. Мать, которая всегда действовала из любви к своим детям, винит себя в крахе семьи и мечтает примирить сыновей. Пьеса заставляет задуматься о том, можно ли собрать воедино осколки этой семьи и попробовать жить заново.
Завершающий монолог матери, сыновья которой воевали по разные стороны баррикад, тронул зрителей до слез. Ее сердце разорвано пополам - эту трагедию чувствуют миллионы людей в России.
По мнению автора пьесы Виктора Павлова, нынешняя линия соприкосновения проходит не только между войсками на земле, но также и внутри домов и семей.
Основным образом в сценическом решении стали осколки - разрушенного дома и разрушенной семьи. Осколки парили в пространстве, отражаясь в черной воде пола. Вода символизирует время, а время - ещё один главный герой этой пьесы. Конечность времени, человеческой жизни выражена в звуках капающей воды, словно напоминание для зрителя о том, что нам дана одна жизнь, и только в ней есть шанс все исправить.
Режиссёр Евгений Харланов рассказал, что для него эта история о крепкой семье, которая была безвозвратно разрушена сначала личными взаимоотношениями братьев, а после и крупными политическими событиями.
В спектакле играют артисты Театра Армии Светлана Садковская, Максим Чиков, Роман Радов, Юрий Сазонов, Ирина Латушко, Кирилл Климович и участники Детской театральной студии Матвей Шеремец и Александр Ефремов.
Над спектаклем работала постановочная группа во главе с режиссером Евгением Харлановым. Художник-постановщик Константин Шамрин создал атмосферное сценическое пространство, а видеохудожником спектакля выступила Муза Соколова.
