https://ria.ru/20260221/teatr-2076026515.html
В Театре Российской армии к 23 февраля показали премьеру спектакля об СВО
В Театре Российской армии к 23 февраля показали премьеру спектакля об СВО - РИА Новости, 21.02.2026
В Театре Российской армии к 23 февраля показали премьеру спектакля об СВО
Премьера спектакля "Линия соприкосновения" по пьесе Виталия Павлова о разделенной трагическими событиями на Донбассе семье состоялась в Театре Российской армии... РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T23:07:00+03:00
2026-02-21T23:07:00+03:00
2026-02-21T23:41:00+03:00
культура
россия
александр ефремов (управляющий группы компаний "доброфлот")
центральный академический театр российской армии
день защитника отечества
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1854018863_0:0:3172:1785_1920x0_80_0_0_33eb2a5dc9e7d3a8346de2c813f499ba.jpg
https://ria.ru/20260220/den-zaschitnika-otechestva-23-fevralya-2075710970.html
https://ria.ru/20260220/prazdnik-2075804335.html
https://ria.ru/20260220/moskva-2075807399.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1854018863_229:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_c042ceaa30a3ad67c5fd4b7881f1077e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр ефремов (управляющий группы компаний "доброфлот"), центральный академический театр российской армии , день защитника отечества
Культура, Россия, Александр Ефремов (управляющий группы компаний "Доброфлот"), Центральный академический театр Российской армии , День защитника Отечества
В Театре Российской армии к 23 февраля показали премьеру спектакля об СВО
РИА Новости: в Театре Российской армии прошла премьера спектакля об СВО
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Премьера спектакля "Линия соприкосновения" по пьесе Виталия Павлова о разделенной трагическими событиями на Донбассе семье состоялась в Театре Российской армии в Москве, она приурочена ко Дню защитника Отечества, передает корреспондент РИА Новости.
В центре повествования - враждующие из-за разногласий братья. Мать, которая всегда действовала из любви к своим детям, винит себя в крахе семьи и мечтает примирить сыновей. Пьеса заставляет задуматься о том, можно ли собрать воедино осколки этой семьи и попробовать жить заново.
Завершающий монолог матери, сыновья которой воевали по разные стороны баррикад, тронул зрителей до слез. Ее сердце разорвано пополам - эту трагедию чувствуют миллионы людей в России
.
По мнению автора пьесы Виктора Павлова, нынешняя линия соприкосновения проходит не только между войсками на земле, но также и внутри домов и семей.
Основным образом в сценическом решении стали осколки - разрушенного дома и разрушенной семьи. Осколки парили в пространстве, отражаясь в черной воде пола. Вода символизирует время, а время - ещё один главный герой этой пьесы. Конечность времени, человеческой жизни выражена в звуках капающей воды, словно напоминание для зрителя о том, что нам дана одна жизнь, и только в ней есть шанс все исправить.
Режиссёр Евгений Харланов рассказал, что для него эта история о крепкой семье, которая была безвозвратно разрушена сначала личными взаимоотношениями братьев, а после и крупными политическими событиями.
В спектакле играют артисты Театра Армии Светлана Садковская, Максим Чиков, Роман Радов, Юрий Сазонов, Ирина Латушко, Кирилл Климович и участники Детской театральной студии Матвей Шеремец и Александр Ефремов
.
Над спектаклем работала постановочная группа во главе с режиссером Евгением Харлановым. Художник-постановщик Константин Шамрин создал атмосферное сценическое пространство, а видеохудожником спектакля выступила Муза Соколова.