Группировка "Север" не применяет западные средства связи, заявил командир - РИА Новости, 21.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:12 21.02.2026
Группировка "Север" не применяет западные средства связи, заявил командир
Группировка "Север" не применяет западные средства связи, заявил командир - РИА Новости, 21.02.2026
Группировка "Север" не применяет западные средства связи, заявил командир
Расчет войск беспилотных систем российской группировки войск "Север" не применяют западные средства связи, и отключение терминалов иностранного производства... РИА Новости, 21.02.2026
специальная военная операция на украине
сумская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
сумская область
сумская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Группировка "Север" не применяет западные средства связи, заявил командир

Расчеты БПЛА группировки "Север" не применяют западные средства связи

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Расчет войск беспилотных систем российской группировки войск "Север" не применяют западные средства связи, и отключение терминалов иностранного производства никак не повлияло на систему управления беспилотниками различного типа, заявил начальник расчета БПЛА с позывным "Рокер".
"Наши расчеты подразделения войск беспилотных систем не используют западные средства связи. Отключение терминалов иностранного производства никак не повлияло на систему управления БПЛА различного типа. Средства связи и управления в войсках беспилотных систем позволяют выполнять поставленные задачи", - подчеркнул "Рокер", слова которого приводит Минобороны РФ.
По его словам, российские беспилотники ежедневно поражают вооружение, технику, военные объекты и личный состав противника. "Все фиксируется средствами объективного контроля", - добавил "Рокер".
Расчеты войск беспилотных систем в составе 1443-го мотострелкового полка группировки войск "Север" уничтожили замаскированные укрытия, блиндажи и живую силу подразделений ВСУ в зоне проведения спецоперации в Сумской области, отмечается в сообщении.
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
