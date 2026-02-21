Группировка "Север" не применяет западные средства связи, заявил командир

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Расчет войск беспилотных систем российской группировки войск "Север" не применяют западные средства связи, и отключение терминалов иностранного производства никак не повлияло на систему управления беспилотниками различного типа, заявил начальник расчета БПЛА с позывным "Рокер".
"Наши расчеты подразделения войск беспилотных систем не используют западные средства связи. Отключение терминалов иностранного производства никак не повлияло на систему управления БПЛА различного типа. Средства связи и управления в войсках беспилотных систем позволяют выполнять поставленные задачи", - подчеркнул "Рокер", слова которого приводит Минобороны РФ.
По его словам, российские беспилотники ежедневно поражают вооружение, технику, военные объекты и личный состав противника. "Все фиксируется средствами объективного контроля", - добавил "Рокер".
Расчеты войск беспилотных систем в составе 1443-го мотострелкового полка группировки войск "Север" уничтожили замаскированные укрытия, блиндажи и живую силу подразделений ВСУ в зоне проведения спецоперации в Сумской области, отмечается в сообщении.