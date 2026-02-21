Группировка "Север" не применяет западные средства связи, заявил командир

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Расчет войск беспилотных систем российской группировки войск "Север" не применяют западные средства связи, и отключение терминалов иностранного производства никак не повлияло на систему управления беспилотниками различного типа, заявил начальник расчета БПЛА с позывным "Рокер".