Симоньян рассказала о фестивале "RТ.Док: Время наших героев"

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Международный фестиваль "RТ.Док: Время наших героев" многим открывает глаза на правду о спецоперации, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Это потрясающий совершенно проект, который открывает глаза на правду людям в огромном количестве стран, в том числе в странах НАТО, людям, которые иначе никогда не могли бы себе представить, что на самом деле происходит на СВО и что из себя на самом деле представляет так называемая война на Украине", — отметила она.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРежиссер Эмир Кустурица на церемонии открытия фестиваля "RT.Док: Время наших героев" в Москве
В своем видеообращении Симоньян выразила благодарность бойцам.
"Я хочу низко поклониться и поблагодарить в первую очередь всех героев наших фильмов, людей, которые бьются, сражаются там", — сказала главный редактор.
Нынешний фестиваль стал уже четвертым, он стартовал в Национальном центре "Россия" в пятницу. В программу вошли 38 фильмов известных российских и зарубежных авторов, в том числе сотрудников РИА Новости, RT, Первого канала, "России 1", НТВ, телеканала "360", а также независимых документалистов.
Церемония закрытия состоится 23 февраля в 17:30 мск. Она будет совмещена с праздничным концертом ко Дню защитника Отечества, организованным совместно с наццентром.
