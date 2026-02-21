Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Симоньян рассказала о фестивале "RТ.Док: Время наших героев"

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Международный фестиваль "RТ.Док: Время наших героев" многим открывает глаза на правду о спецоперации, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

"Это потрясающий совершенно проект, который открывает глаза на правду людям в огромном количестве стран, в том числе в странах НАТО , людям, которые иначе никогда не могли бы себе представить, что на самом деле происходит на СВО и что из себя на самом деле представляет так называемая война на Украине", — отметила она.

В своем видеообращении Симоньян выразила благодарность бойцам.

"Я хочу низко поклониться и поблагодарить в первую очередь всех героев наших фильмов, людей, которые бьются, сражаются там", — сказала главный редактор.

Нынешний фестиваль стал уже четвертым, он стартовал в Национальном центре "Россия" в пятницу. В программу вошли 38 фильмов известных российских и зарубежных авторов, в том числе сотрудников РИА Новости, RT, Первого канала, "России 1", НТВ , телеканала "360", а также независимых документалистов.