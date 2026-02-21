Рейтинг@Mail.ru
Признание ДНР стало одной из главных побед, заявил Пушилин
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:18 21.02.2026
https://ria.ru/20260221/svo-2075988032.html
Признание ДНР стало одной из главных побед, заявил Пушилин
Признание ДНР стало одной из главных побед, заявил Пушилин - РИА Новости, 21.02.2026
Признание ДНР стало одной из главных побед, заявил Пушилин
Признание Донецкой и Луганской Народных Республик стало одной из главных побед, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T16:18:00+03:00
2026-02-21T16:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
денис пушилин
владимир путин
общество
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, денис пушилин, владимир путин, общество
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Донбасс, Денис Пушилин, Владимир Путин, Общество
Признание ДНР стало одной из главных побед, заявил Пушилин

Пушилин назвал признание ДНР и ЛНР одной из главных побед

Глава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Признание Донецкой и Луганской Народных Республик стало одной из главных побед, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Мы никогда не забудем того всеобщего ощущения подъема, с которым жители республики встретили решение президента о признании Донбасса... И решение о признании ДНР стало одной из главных наших побед", - сказал он в своем Telegram-канале.
Президент России Владимир Путин 21 февраля 2022 года подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, провозглашенных в 2014 году после государственного переворота на Украине.
ВС России освободили Карповку в ДНР
Вчера, 12:13
 
Специальная военная операция на Украине Донецкая Народная Республика Луганская Народная Республика Донбасс Денис Пушилин Владимир Путин Общество
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
