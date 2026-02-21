Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли поражение пусковым установкам крылатых ракет "Фламинго" - РИА Новости, 21.02.2026
Специальная военная операция на Украине
 
12:11 21.02.2026 (обновлено: 12:29 21.02.2026)
ВС России нанесли поражение пусковым установкам крылатых ракет "Фламинго"
ВС России нанесли поражение пусковым установкам крылатых ракет "Фламинго"
Боевая работа экипажа танка. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. ВС РФ поразили пусковые установки украинских крылатых ракет "Фламинго" и транспортно-заряжающую машину реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщило Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожена транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, нанесено поражение пусковым установкам крылатых ракет большой дальности "Фламинго", объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, местам сборки, хранения и предполетной подготовки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе", - говорится в сообщении военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
