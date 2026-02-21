Рейтинг@Mail.ru
Активисты из Магаданской области отправили 200 килограмм груза в зону СВО - РИА Новости, 21.02.2026
05:17 21.02.2026
Активисты из Магаданской области отправили 200 килограмм груза в зону СВО
Активисты из Магаданской области отправили 200 килограмм груза в зону СВО - РИА Новости, 21.02.2026
Активисты из Магаданской области отправили 200 килограмм груза в зону СВО
Активисты Северо-Эвенского района, самой отдаленной и труднодоступной административной единицы Магаданской области, отправили 200 килограммов груза в зону СВО,... РИА Новости, 21.02.2026
Новости
Активисты из Магаданской области отправили 200 килограмм груза в зону СВО

Северо-Эвенский район Магаданской области отправили 200 кг груза в зону СВО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МАГАДАН, 21 фев - РИА Новости. Активисты Северо-Эвенского района, самой отдаленной и труднодоступной административной единицы Магаданской области, отправили 200 килограммов груза в зону СВО, сообщает региональное отделение Народного фронта.
Магадан пришёл особенный груз. Водитель большегруза Евгений Кевев привёз его из самого отдалённого района Колымы - Северо-Эвенского. Более 600 километров по зимнику, пока позволяет погода и держится дорога. Через месяц-полтора сюда можно будет добраться только по воздуху. Что в фуре? Маскировочные сети, балаклавы, баффы - порядка 200 килограммов изделий, сделанных руками неравнодушных людей для наших бойцов. А ещё медикаменты и вкусные гостинцы", - говорится в сообщении.
Дополняется, что Народный фронт принял груз и передаст его волонтёрам "Боевого братства". Они доставят его в зону СВО.
"КАМАЗ" и Народный фронт передали для бойцов СВО более 105 тонн гумпомощи
20 февраля, 14:19
20 февраля, 14:19
 
Надежные людиМагаданская областьСеверо-Эвенский районМагаданБоевое братство
 
 
