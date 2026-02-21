https://ria.ru/20260221/sudja-2075927000.html
Судья, ушедший с поста после ареста Галицкой, планирует преподавать
2026-02-21T08:37:00+03:00
московская область (подмосковье)
россия
александр галицкий
игорь краснов
истринский городской суд
альфа-банк
происшествия
Судья, ушедший с поста после ареста Галицкой, планирует преподавать
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Судья Истринского городского суда Московской области Фёдор Григорьев, ушедший с поста после ареста Алии Галицкой, заявил РИА Новости, что в отставке займется преподаванием.
Григорьев 6 февраля удовлетворил ходатайство следователя об аресте Галицкой
, подозреваемой в вымогательстве 150 миллионов долларов у бывшего мужа, экс-члена совета директоров "Альфа-банка
" Александра Галицкого. После этого Галицкая покончила жизнь самоубийством в подмосковном изоляторе временного содержания. Источник в судебных кругах сообщал РИА Новости, что председатель Верховного суда России Игорь Краснов
был возмущен этой историей. Судья подал в отставку, а председатель Истринского суда Подмосковья
Ирина Путынец написала заявление о сложении полномочий.
Квалификационная коллегия судей в пятницу прекратила полномочия судьи Григорьева, а также сняла с поста главы суда Путынец.
"В отставке планирую преподавать уголовный процесс, у меня огромный опыт и многому могу научить студентов" , - рассказал Григорьев агентству.
Он добавил, что проработал 22 года в судебной системе, из них 15 лет судьей. За это время, кроме прочего, вынес около десяти оправдательных приговоров.
Григорьев рассказал, что был награждён медалью за безупречную службу и имеет ученую степень кандидат юридических наук.