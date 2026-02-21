Рейтинг@Mail.ru
Судья, ушедший с поста после ареста Галицкой, планирует преподавать - РИА Новости, 21.02.2026
08:37 21.02.2026
Судья, ушедший с поста после ареста Галицкой, планирует преподавать
Судья, ушедший с поста после ареста Галицкой, планирует преподавать - РИА Новости, 21.02.2026
Судья, ушедший с поста после ареста Галицкой, планирует преподавать
Судья Истринского городского суда Московской области Фёдор Григорьев, ушедший с поста после ареста Алии Галицкой, заявил РИА Новости, что в отставке займется... РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T08:37:00+03:00
2026-02-21T08:37:00+03:00
московская область (подмосковье)
россия
александр галицкий
игорь краснов
истринский городской суд
альфа-банк
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
московская область (подмосковье), россия, александр галицкий, игорь краснов, истринский городской суд, альфа-банк, происшествия
Московская область (Подмосковье), Россия, Александр Галицкий, Игорь Краснов, Истринский городской суд, Альфа-банк, Происшествия
Судья, ушедший с поста после ареста Галицкой, планирует преподавать

РИА Новости: ушедший с поста после ареста Галицкой судья займется преподаванием

© РИА Новости / Руслан КривобокКресло судьи в зале заседаний суда
Кресло судьи в зале заседаний суда - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Кресло судьи в зале заседаний суда. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Судья Истринского городского суда Московской области Фёдор Григорьев, ушедший с поста после ареста Алии Галицкой, заявил РИА Новости, что в отставке займется преподаванием.
Григорьев 6 февраля удовлетворил ходатайство следователя об аресте Галицкой, подозреваемой в вымогательстве 150 миллионов долларов у бывшего мужа, экс-члена совета директоров "Альфа-банка" Александра Галицкого. После этого Галицкая покончила жизнь самоубийством в подмосковном изоляторе временного содержания. Источник в судебных кругах сообщал РИА Новости, что председатель Верховного суда России Игорь Краснов был возмущен этой историей. Судья подал в отставку, а председатель Истринского суда Подмосковья Ирина Путынец написала заявление о сложении полномочий.
Источник рассказал о реакции Краснова на историю с арестом Галицкой
19 февраля, 08:44
Квалификационная коллегия судей в пятницу прекратила полномочия судьи Григорьева, а также сняла с поста главы суда Путынец.
"В отставке планирую преподавать уголовный процесс, у меня огромный опыт и многому могу научить студентов" , - рассказал Григорьев агентству.
Он добавил, что проработал 22 года в судебной системе, из них 15 лет судьей. За это время, кроме прочего, вынес около десяти оправдательных приговоров.
Григорьев рассказал, что был награждён медалью за безупречную службу и имеет ученую степень кандидат юридических наук.
Источник объяснил, почему Краснов решил вмешаться в дело Галицкой
дополняется ...
 
Московская область (Подмосковье)РоссияАлександр ГалицкийИгорь КрасновИстринский городской судАльфа-банкПроисшествия
 
 
