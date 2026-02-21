Генерал Кувшинов полностью признал вину

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы получил представление о рассмотрении в особом порядке в связи с заключением досудебного соглашения дела в отношении экс-руководителя 9-го Лечебно-диагностического центра Минобороны России генерала Константина Кувшинова, обвиняемого в мошенничестве при закупке медоборудования, говорится в судебных материалах в распоряжении РИА Новости.

В них указано, что в суд по делу Кувшинова поступило представление прокурора об особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Согласно закону, досудебное соглашение и рассмотрение дела в особом порядке предполагают полное признание вины.