https://ria.ru/20260221/sud-2076020538.html
Генерал Кувшинов полностью признал вину
Генерал Кувшинов полностью признал вину - РИА Новости, 21.02.2026
Генерал Кувшинов полностью признал вину
Хамовнический суд Москвы получил представление о рассмотрении в особом порядке в связи с заключением досудебного соглашения дела в отношении экс-руководителя... РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T21:32:00+03:00
2026-02-21T21:32:00+03:00
2026-02-21T21:32:00+03:00
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
https://ria.ru/20250717/bulgakov-2029617266.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия
Генерал Кувшинов полностью признал вину
Генерал Кувшинов полностью признал вину и заключил досудебное соглашение
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы получил представление о рассмотрении в особом порядке в связи с заключением досудебного соглашения дела в отношении экс-руководителя 9-го Лечебно-диагностического центра Минобороны России генерала Константина Кувшинова, обвиняемого в мошенничестве при закупке медоборудования, говорится в судебных материалах в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что в суд по делу Кувшинова поступило представление прокурора об особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Согласно закону, досудебное соглашение и рассмотрение дела в особом порядке предполагают полное признание вины.
Ранее суд перевел Кувшинова из СИЗО под домашний арест. Вместе с ним по делу проходят еще четыре фигуранта. Среди них заместитель руководителя ООО "ТДА-Сервис" Александр Хоцин, который, по данным следствия, поставлял медоборудование, он находится под домашним арестом.