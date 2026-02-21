https://ria.ru/20260221/sud-2075913714.html
Суд проведет 2 марта беседу по иску Тимура Иванова
Суд проведет 2 марта беседу по иску Тимура Иванова - РИА Новости, 21.02.2026
Суд проведет 2 марта беседу по иску Тимура Иванова
Мещанский районный суд проведет 2 марта беседу по иску бывшего замминистра обороны Тимура Иванова к Минобороны РФ и военному комиссариату Москвы с требованием... РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T03:22:00+03:00
2026-02-21T03:22:00+03:00
2026-02-21T03:22:00+03:00
москва
тимур иванов
министерство обороны рф (минобороны рф)
московский городской суд
дело замминистра обороны тимура иванова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026543343_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_24de1858a82bbaae91b9398515869572.jpg
https://ria.ru/20260211/ivanov-2073704741.html
https://ria.ru/20260210/podrjadchik-2073357415.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026543343_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b8fc7f5e5ad0ca910ed0ebf9077cf3a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, тимур иванов, министерство обороны рф (минобороны рф), московский городской суд, дело замминистра обороны тимура иванова
Москва, Тимур Иванов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Московский городской суд, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Суд проведет 2 марта беседу по иску Тимура Иванова
Беседа по иску Тимура Иванова, добивающегося отправки на СВО, пройдет 2 марта
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Мещанский районный суд проведет 2 марта беседу по иску бывшего замминистра обороны Тимура Иванова к Минобороны РФ и военному комиссариату Москвы с требованием предоставить ответ на его обращение об отправке на СВО, следует из карточки дела на сайте судов общей юрисдикции Москвы.
"Текущее состояние: назначена беседа на 02.03.2026 10.00 мск", - говорится в карточке дела.
Накануне адвокат Денис Балуев рассказал РИА Новости, что Иванов
направил иск письмом из СИЗО, суд его получил. Обращение было подано в военный комиссариат в конце октября. В нем Иванов просил отправить его в зону проведения спецоперации и зачислить на любую должность, любое воинское звание, пояснил его адвокат. Позже суд зарегистрировал иск Иванова.
Согласно законодательству, такое право есть у осужденных, кроме тех, кто совершил преступления против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних, против основ конституционного строя, безопасности государства, а также по делам о терроризме.
Мосгорсуд
1 июля назначил Иванову 13 лет колонии со штрафом в 100 миллионов рублей по делу о растрате денег при покупке паромов для Керченской переправы.
Кроме того, Иванова обвиняют в получении взяток на сумму около 1,3 миллиарда рублей, легализации денег, незаконном хранении оружия. Свою вину он не признает.