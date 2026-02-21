Рейтинг@Mail.ru
Суд проведет 2 марта беседу по иску Тимура Иванова - РИА Новости, 21.02.2026
03:22 21.02.2026
Суд проведет 2 марта беседу по иску Тимура Иванова
Суд проведет 2 марта беседу по иску Тимура Иванова
Мещанский районный суд проведет 2 марта беседу по иску бывшего замминистра обороны Тимура Иванова к Минобороны РФ и военному комиссариату Москвы с требованием... РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T03:22:00+03:00
2026-02-21T03:22:00+03:00
Суд проведет 2 марта беседу по иску Тимура Иванова

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Мещанский районный суд проведет 2 марта беседу по иску бывшего замминистра обороны Тимура Иванова к Минобороны РФ и военному комиссариату Москвы с требованием предоставить ответ на его обращение об отправке на СВО, следует из карточки дела на сайте судов общей юрисдикции Москвы.
"Текущее состояние: назначена беседа на 02.03.2026 10.00 мск", - говорится в карточке дела.
Накануне адвокат Денис Балуев рассказал РИА Новости, что Иванов направил иск письмом из СИЗО, суд его получил. Обращение было подано в военный комиссариат в конце октября. В нем Иванов просил отправить его в зону проведения спецоперации и зачислить на любую должность, любое воинское звание, пояснил его адвокат. Позже суд зарегистрировал иск Иванова.
Согласно законодательству, такое право есть у осужденных, кроме тех, кто совершил преступления против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних, против основ конституционного строя, безопасности государства, а также по делам о терроризме.
Мосгорсуд 1 июля назначил Иванову 13 лет колонии со штрафом в 100 миллионов рублей по делу о растрате денег при покупке паромов для Керченской переправы.
Кроме того, Иванова обвиняют в получении взяток на сумму около 1,3 миллиарда рублей, легализации денег, незаконном хранении оружия. Свою вину он не признает.
