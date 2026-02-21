https://ria.ru/20260221/strazha-2075921005.html
Главу департамента недропользования ДФО заключили под стражу
Главу департамента недропользования ДФО заключили под стражу - РИА Новости, 21.02.2026
Главу департамента недропользования ДФО заключили под стражу
Суд заключил под стражу главу департамента недропользования по ДФО по делу о взятке автомобилем премиум-класса, сообщает прокуратура Приморья. РИА Новости, 21.02.2026
происшествия
магаданская область
магаданская область
происшествия, магаданская область
Главу департамента недропользования ДФО заключили под стражу по делу о взятке
ВЛАДИВОСТОК, 21 фев - РИА Новости. Суд заключил под стражу главу департамента недропользования по ДФО по делу о взятке автомобилем премиум-класса, сообщает прокуратура Приморья.
В пятницу правоохранители рассказали РИА Новости о задержании главы департамента недропользования по ДФО и его заместителя по делу о взятке за выдачу лицензий. В субботу суд заключил под арест замглавы департамента по делу о получении взятки в 350 тысяч рублей.
"В Приморье с учетом позиции прокурора заключен под стражу начальник департамента по недропользованию по ДФО по делу о взятке автомобилем премиум-класса", - говорится в сообщении.
Мера избрана на 2 месяца.
По данным следствия, с 2021 по 2025 год обвиняемый на системной основе предоставлял представителю коммерческой организации служебные сведения, ставшие ему известными в связи с занимаемой должностью.
"Кроме того, чиновник организовал выдачу указанному обществу лицензии на пользование недрами с целью разведки и добычи полезных ископаемых на участке в Магаданской области
на заведомо выгодных для коммерческой структуры условиях. В качестве незаконного вознаграждения за содействие начальник департамента получил от взяткодателей автомобиль марки Lexus модели LX600 стоимостью более 17,5 миллиона рублей", - добавили в ведомстве.
Начальником департамента является Дмитрий Цуканов, его заместитель - Артем Невеселый.