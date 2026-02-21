Рейтинг@Mail.ru
Главу департамента недропользования ДФО заключили под стражу - РИА Новости, 21.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:37 21.02.2026 (обновлено: 06:39 21.02.2026)
https://ria.ru/20260221/strazha-2075921005.html
Главу департамента недропользования ДФО заключили под стражу
Главу департамента недропользования ДФО заключили под стражу - РИА Новости, 21.02.2026
Главу департамента недропользования ДФО заключили под стражу
Суд заключил под стражу главу департамента недропользования по ДФО по делу о взятке автомобилем премиум-класса, сообщает прокуратура Приморья. РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T06:37:00+03:00
2026-02-21T06:39:00+03:00
происшествия
магаданская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001960569_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_08045f65d5560c03c3b891c2006631d2.jpg
https://ria.ru/20260212/strazha-2073975197.html
https://ria.ru/20260203/volodko-2071975358.html
магаданская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001960569_183:0:2912:2047_1920x0_80_0_0_2dfa1cb8e65443add1d25fccf11d882f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, магаданская область
Происшествия, Магаданская область
Главу департамента недропользования ДФО заключили под стражу

Главу департамента недропользования ДФО заключили под стражу по делу о взятке

© РИА Новости / Евгений БиятовНаручники на руках
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 21 фев - РИА Новости. Суд заключил под стражу главу департамента недропользования по ДФО по делу о взятке автомобилем премиум-класса, сообщает прокуратура Приморья.
В пятницу правоохранители рассказали РИА Новости о задержании главы департамента недропользования по ДФО и его заместителя по делу о взятке за выдачу лицензий. В субботу суд заключил под арест замглавы департамента по делу о получении взятки в 350 тысяч рублей.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
СК: замгубернатора Челябинской области планируется заключить под стражу
12 февраля, 17:41
"В Приморье с учетом позиции прокурора заключен под стражу начальник департамента по недропользованию по ДФО по делу о взятке автомобилем премиум-класса", - говорится в сообщении.
Мера избрана на 2 месяца.
По данным следствия, с 2021 по 2025 год обвиняемый на системной основе предоставлял представителю коммерческой организации служебные сведения, ставшие ему известными в связи с занимаемой должностью.
"Кроме того, чиновник организовал выдачу указанному обществу лицензии на пользование недрами с целью разведки и добычи полезных ископаемых на участке в Магаданской области на заведомо выгодных для коммерческой структуры условиях. В качестве незаконного вознаграждения за содействие начальник департамента получил от взяткодателей автомобиль марки Lexus модели LX600 стоимостью более 17,5 миллиона рублей", - добавили в ведомстве.
Начальником департамента является Дмитрий Цуканов, его заместитель - Артем Невеселый.
Александр Володько - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Экс-министра природных ресурсов Курской области заключили под стражу
3 февраля, 15:48
 
ПроисшествияМагаданская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала