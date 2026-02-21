https://ria.ru/20260221/ssha-2076016772.html
СМИ сообщили о переброске американских военных из Катара в Бахрейн
СМИ сообщили о переброске американских военных из Катара в Бахрейн
СМИ сообщили о переброске американских военных из Катара в Бахрейн
Сотни американских военнослужащих, размещенных на военных базах в Катаре и Бахрейне, были переброшены для выполнения других задач и операций, а не эвакуированы, РИА Новости, 21.02.2026
СМИ сообщили о переброске американских военных из Катара в Бахрейн
NYT: сотни американских военных перебросили из Катара и Бахрейна