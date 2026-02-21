Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили о переброске американских военных из Катара в Бахрейн - РИА Новости, 21.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:30 21.02.2026
https://ria.ru/20260221/ssha-2076016772.html
СМИ сообщили о переброске американских военных из Катара в Бахрейн
СМИ сообщили о переброске американских военных из Катара в Бахрейн - РИА Новости, 21.02.2026
СМИ сообщили о переброске американских военных из Катара в Бахрейн
Сотни американских военнослужащих, размещенных на военных базах в Катаре и Бахрейне, были переброшены для выполнения других задач и операций, а не эвакуированы, РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T20:30:00+03:00
2026-02-21T20:30:00+03:00
в мире
катар
бахрейн
сша
дональд трамп
аббас аракчи
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957749758_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e59f143ac79afe75409bc9786a08b062.jpg
https://ria.ru/20260221/ssha-2075980813.html
катар
бахрейн
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957749758_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_06c0e8dcef5008b7706206ed7fe83baa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, катар, бахрейн, сша, дональд трамп, аббас аракчи, ситуация с курсами валют и ценами на нефть
В мире, Катар, Бахрейн, США, Дональд Трамп, Аббас Аракчи, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
СМИ сообщили о переброске американских военных из Катара в Бахрейн

NYT: сотни американских военных перебросили из Катара и Бахрейна

© РИА Новости / Александр Имедашвили | Перейти в медиабанкАмериканские военнослужащие
Американские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / Александр Имедашвили
Перейти в медиабанк
Американские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Сотни американских военнослужащих, размещенных на военных базах в Катаре и Бахрейне, были переброшены для выполнения других задач и операций, а не эвакуированы, сообщает газета New York Times.
Издание отмечает, что в первоначальной версии опубликованной им статьи сообщалось об эвакуации американских военных с баз в Катаре и Бахрейне, однако позже американские чиновники опровергли эту информацию.
"Американские чиновники заявили, что сотни военнослужащих были переброшены с базы Аль-Удейд в Катаре и ряда американских баз в Бахрейне, где базируется Пятый флот ВМС США, для выполнения других задач и операций", - говорится в исправленном материале издания.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, и выразил надежду, что власти Ирана согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Вместе тем глава иранского МИД Аббас Аракчи 8 февраля подчеркнул, что исламская республика настаивает на своем праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время своего обращения возле резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Джонсон осудил отказ Британии предоставить США базы для атаки на Иран
Вчера, 15:38
 
В миреКатарБахрейнСШАДональд ТрампАббас АракчиСитуация с курсами валют и ценами на нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала