СМИ сообщили о переброске американских военных из Катара в Бахрейн

"Американские чиновники заявили, что сотни военнослужащих были переброшены с базы Аль-Удейд в Катаре и ряда американских баз в Бахрейне, где базируется Пятый флот ВМС США, для выполнения других задач и операций", - говорится в исправленном материале издания.